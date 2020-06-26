國有銀行稅收軟件隱藏黑客程式　可遠程控制公司網絡

▲ Trustwave發現「智慧稅務」(Intelligent Tax)軟件隱藏後門。

彭博報道，中國國有銀行要求一間在中國展開業務的英國技術供應商安裝名為「智慧稅務」（Intelligent Tax）的稅務軟件。美國網絡安全公司Trustwave發現有「隱藏後門」，可使黑客遠程命令和控制公司的網絡，已向美國聯邦調查局（FBI）報告調查發現。該公司拒絕透露銀行名稱。

位於芝加哥的Trustwave團隊SpiderLabs周四發布報告指出，一家中國國有銀行要求下載「智慧稅務」軟件，以作申報本地納稅。稅收軟件的確如廣告描述那般工作，但同時也會下載一款隱藏後門的軟件，可使黑客遠程命令和控制公司的網絡。

Trustwave網絡威脅檢測和響應副總裁Brian Hussey稱，相當於打開了網絡門戶，有系統級權限，以及完全獨立於稅務軟件網絡基礎設施的命令和控制服務器。不過，在稅收軟件安裝完成兩個小時候後，才會下載和安裝一款被稱為「GoldenSpy」的惡意軟件。

Trustwave研究員確定，這款惡意軟件可以連接到中國託管的服務器。

曾發生高度相似的事件

報告稱，尚未清楚有多少公司下載軟件，也不知道軟件的用途和目的。Trustwave表示，在早期已中斷對這家科技公司的入侵。不過操作者顯然有能力偵察、橫向擴展和竊取數據，GoldenSpy具有APT攻擊特點，通常與民族國家的黑客組織有關。

Trustwave透露，知道另一間大型金融機構也發生「高度相似的事件」，可能影響無數在中國經營和納稅的公司，也可能是針對少數幾個能夠獲取重要信息的組織。

該公司認為，所有在中國開展業務的公司都應調查GoldenSpy的存在，必要時進行補救。

Trustwave在發現惡意軟件後向該稅務軟件的開發商航天信息發出警報，但未收到回覆。Hussey指，周三已向聯邦調查局滙報事件。

Trustwave研究員認為，2020年4月這類惡意軟件開始活躍；且GoldenSpy有演繹成其他形式，最早可追溯到2016年12月。

報道指，該惡意軟件有南京辰闊網絡科技有限公司的數字簽名，幫助其繞過了這家英國科技公司的防病毒和安全系統。Hussey說，當Trustwave就此聯繫辰闊科技時，其電子郵件被拒收。

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