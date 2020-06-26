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【iPhone報廢】南京貨車翻側起火　目擊者：2萬部iPhone被焚毀

環球政經 18:55 2020/06/26

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若電話不幸被跌爆Mon，相信各位都心痛不已，如果眼前有2萬部iPhone同時被焚毀，情況又如何？有內媒報道，早前在滬寧高速上海往南京方向的南京湯山段，有貨車突然失控翻側，更隨即起火，貨車裝載的2萬部iPhone經過火燒水淋後，全部報廢，損失嚴重。

其他文章：【網民熱話】尖沙咀「女神套房」　相連廚房廁所零間隔　月租$6500你租唔租？

其他文章：【網民熱話】對上有「四大長老」要養　一家人月入幾多才可輕鬆度日？

有目擊者指，貨車側翻後，後方車輛躲避不及，也及發生追撞，造成數人受傷。貨車上的iPhone散落一地，有部分被燒毀，即使部分未被燒毀，也被水淋濕，不少網民都大呼心痛！

不過，即便撿到了還未損壞的手機，也得物無所用，事關有消息指生產商已鎖定該批 iPhone 的序列號，無法正常啟用。

 

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撰文 : 鄺庭芳

中國市場 蘋果（Apple，美：AAPL） 南京 iPhone 上海

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