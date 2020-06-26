【iPhone報廢】南京貨車翻側起火　目擊者：2萬部iPhone被焚毀

若電話不幸被跌爆Mon，相信各位都心痛不已，如果眼前有2萬部iPhone同時被焚毀，情況又如何？有內媒報道，早前在滬寧高速上海往南京方向的南京湯山段，有貨車突然失控翻側，更隨即起火，貨車裝載的2萬部iPhone經過火燒水淋後，全部報廢，損失嚴重。

其他文章：【網民熱話】尖沙咀「女神套房」 相連廚房廁所零間隔 月租$6500你租唔租？

其他文章：【網民熱話】對上有「四大長老」要養 一家人月入幾多才可輕鬆度日？

有目擊者指，貨車側翻後，後方車輛躲避不及，也及發生追撞，造成數人受傷。貨車上的iPhone散落一地，有部分被燒毀，即使部分未被燒毀，也被水淋濕，不少網民都大呼心痛！

不過，即便撿到了還未損壞的手機，也得物無所用，事關有消息指生產商已鎖定該批 iPhone 的序列號，無法正常啟用。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！