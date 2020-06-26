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【收集神沙】一文睇清收銀車未來2個月服務時間（附出沒地點時間表）

理財智慧 18:19 2020/06/26

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平日收埋收埋唔少「神沙」，很多市民都喜歡等「收銀車」來到自己的社區，將硬幣轉成鈔票，或增值至八達通或其他電子錢包。金管局今日（26日）公布「硬幣收集計劃」會延長服務兩年，至2022年9月止。硬幣收集計劃自2014年10月推出以來廣受大眾歡迎，兩部「收銀車」由2014年10月初開始至2020年5月底，已為72.3萬人次提供服務，合共收集5.83億枚總面值8.54億萬元的硬幣。

兩部「收銀車」會繼續輪流在全港十八區，為市民提供免費收集硬幣服務。一般情況下，視乎「收銀車」停駐地點的情況及車輛維修安排，每輛收銀車會在同一地點停留一星期，服務時間由上午10時至晚上7時。

收銀車本周於元朗區及屯門區出沒，收銀車1號在今日至6月28日(星期日)停泊於元朗朗屏邨喜屏樓。收銀車2號今日至6月28日 (星期日)則在屯門欣田邨悅田樓對出空地。

至於兩部「收銀車」在6月29日至8月23日的服務時間及地點如下：

日期 收銀車1號 日期 收銀車2號
06月29日 至
07月05日

北區

上水龍琛里
(新都廣場及龍豐花園之間)

(7月1日星期三暫停)

 06月29日 至
07月05日

大埔區

運頭塘邨運頭塘商場近運臨樓*

(7月1日星期三及
7月2日星期四暫停)
07月06日 至
07月12日

黃大仙區

樂富樂富邨樂東樓

(7月8日星期三及
7月10日星期五暫停)

 07月06日 至
07月12日

深水埗區

石硤尾白田邨麗田樓
(白田街路旁停車處)

(7月8日星期三及
7月10日星期五暫停)
07月13日 至
07月19日

葵青區

葵涌大窩口邨富碧樓*

(7月16日星期四暫停)

 07月13日 至
07月19日

離島區

東涌富東邨東涌健康中心正門外

(7月15日星期三暫停)
07月20日 至
07月26日

東區

柴灣杏花邨盛民里第六座*

(7月24日星期五及
7月25日星期六暫停)

 07月20日 至
07月26日

灣仔區

跑馬地黃泥涌道 53 號路旁停車處

(7月22日星期三暫停)
07月27日 至
08月02日

觀塘區

九龍灣彩盈邨盈富樓*

(7月31日星期五暫停)

 07月27日 至
08月02日

西貢區

西貢市中心親民街
(近西貢政府合署)

(7月29日星期三暫停)
08月03日 至
08月06日

沙田區

沙田碩門邨美碩樓

(8月7日星期五、
8月8日星期六及
8月9日星期日暫停)

 08月03日 至
08月09日

荃灣區

荃灣圓墩圍路旁停車處
(近寶安商會王少清中學)

(8月5日星期三暫停)
08月11日 至
08月16日

九龍城區

九龍城啟晴邨康晴樓*

(8月10日星期一及
8月14日星期五暫停)

 08月10日 至
08月16日

油尖旺區

旺角上海街朗豪坊門外路旁停車處
(近亞皆老街交界)

(8月12日星期三暫停)
(8月15日星期六服務時間至中午12時)
08月17日 至
08月23日

中西區

西環堅尼地城科士街
(科士街 42-56 號對面)

(8月19日星期三暫停)

 08月17日 至
08月23日

南區

鴨脷洲利東邨

東平樓*﹕
8 月 17 日星期一
8 月 18 日星期二
8 月 23 日星期日

東茂樓﹕
8 月 20 日星期四
8 月 21 日星期五
8 月 22 日星期六

(8月19日星期三暫停)
  • 服務時段：上午10時至晚上7時
  • *註：該地點為康文署流動圖書館服務點

每輛「收銀車」內有兩部硬幣點算機，並有人員協助，亦設有電動輪椅升降台。市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港、八達通O! ePay、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay），或將款項放入車內的公益金捐款箱。

「硬幣收集計劃」是全球首個有系統的流動硬幣收集計劃，為市民在現有銀行體系以外，提供多一個找換手上硬幣的渠道，收集到的硬幣會再回流市面滿足市民需求，令硬幣流通更有效率，減少鑄幣需要。收集日程表及其他有關資訊載於金管局網頁（coincollection.hkma.gov.hk），金管局會不時更新硬幣收集時間表以便預早通知市民。

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撰文 : 蔡敬仁

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