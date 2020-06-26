【收集神沙】一文睇清收銀車未來2個月服務時間（附出沒地點時間表）

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美國110萬已故國民收紓困支票 涉款超過100億港幣
平日收埋收埋唔少「神沙」，很多市民都喜歡等「收銀車」來到自己的社區，將硬幣轉成鈔票，或增值至八達通或其他電子錢包。金管局今日（26日）公布「硬幣收集計劃」會延長服務兩年，至2022年9月止。硬幣收集計劃自2014年10月推出以來廣受大眾歡迎，兩部「收銀車」由2014年10月初開始至2020年5月底，已為72.3萬人次提供服務，合共收集5.83億枚總面值8.54億萬元的硬幣。
兩部「收銀車」會繼續輪流在全港十八區，為市民提供免費收集硬幣服務。一般情況下，視乎「收銀車」停駐地點的情況及車輛維修安排，每輛收銀車會在同一地點停留一星期，服務時間由上午10時至晚上7時。
收銀車本周於元朗區及屯門區出沒，收銀車1號在今日至6月28日(星期日)停泊於元朗朗屏邨喜屏樓。收銀車2號今日至6月28日 (星期日)則在屯門欣田邨悅田樓對出空地。
至於兩部「收銀車」在6月29日至8月23日的服務時間及地點如下：
|日期
|收銀車1號
|日期
|收銀車2號
|06月29日 至
07月05日
|
上水龍琛里
(7月1日星期三暫停)
|06月29日 至
07月05日
|
運頭塘邨運頭塘商場近運臨樓*
(7月1日星期三及
|07月06日 至
07月12日
|
樂富樂富邨樂東樓
(7月8日星期三及
|07月06日 至
07月12日
|
石硤尾白田邨麗田樓
(7月8日星期三及
|07月13日 至
07月19日
|
葵涌大窩口邨富碧樓*
(7月16日星期四暫停)
|07月13日 至
07月19日
|
東涌富東邨東涌健康中心正門外
(7月15日星期三暫停)
|07月20日 至
07月26日
|
柴灣杏花邨盛民里第六座*
(7月24日星期五及
|07月20日 至
07月26日
|
跑馬地黃泥涌道 53 號路旁停車處
(7月22日星期三暫停)
|07月27日 至
08月02日
|
九龍灣彩盈邨盈富樓*
(7月31日星期五暫停)
|07月27日 至
08月02日
|
西貢市中心親民街
(7月29日星期三暫停)
|08月03日 至
08月06日
|
沙田碩門邨美碩樓
(8月7日星期五、
|08月03日 至
08月09日
|
荃灣圓墩圍路旁停車處
(8月5日星期三暫停)
|08月11日 至
08月16日
|
九龍城啟晴邨康晴樓*
(8月10日星期一及
|08月10日 至
08月16日
|
旺角上海街朗豪坊門外路旁停車處
(8月12日星期三暫停)
|08月17日 至
08月23日
|
西環堅尼地城科士街
(8月19日星期三暫停)
|08月17日 至
08月23日
|
鴨脷洲利東邨
(8月19日星期三暫停)
每輛「收銀車」內有兩部硬幣點算機，並有人員協助，亦設有電動輪椅升降台。市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港、八達通O! ePay、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay），或將款項放入車內的公益金捐款箱。
「硬幣收集計劃」是全球首個有系統的流動硬幣收集計劃，為市民在現有銀行體系以外，提供多一個找換手上硬幣的渠道，收集到的硬幣會再回流市面滿足市民需求，令硬幣流通更有效率，減少鑄幣需要。收集日程表及其他有關資訊載於金管局網頁（coincollection.hkma.gov.hk），金管局會不時更新硬幣收集時間表以便預早通知市民。
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撰文 : 蔡敬仁