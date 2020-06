【美國疫情】拜登轟特朗普 「像小孩般」看待疫情

美國疫情反彈,美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)斥責總統特朗普,看待新冠肺炎疫情「如像小孩」(like a child)。對於特朗普政府稱減慢檢測就能減低確診數字,拜登又形容此是個笑話。

拜登周四指出,美國有29州的確診數字有增加,相信美國尚要用一段長時間以應對疫情,又指特朗普難以希望疫情盡快過去,形容沒有奇跡會到來。

拜登又指:

「特朗普就像一個無法相信這件事,會發生在他身上的孩子,就如他的抱怨及自憐,疫情大流行並未在他身上發生。它卻發生在我們所有人身上。 他的工作不是為此而感到煩惱,他的工作是應為此去做些甚麼──去領導。」

((Trump's) like a child who can't believe this has happened to him -- all his whining and self pity. This pandemic didn't happen to him. It happened to all of us. And his job isn't to whine about it, his job is to do something about it -- to lead.)

對於特朗普政府稱減慢檢測就能減低確診數字,拜登認為,特朗普相信若發現更多美國人染疫,會令他看起來不好,而這是特朗普正憂慮的事。

