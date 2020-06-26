【新冠肺炎】疫情封鎖期間　速溶咖啡、朱古力緣何銷量大增？

據外媒報道，自3月下旬全民開始居家隔離以來， 速溶咖啡、餅乾、蛋糕以及朱古力等 「 舒適食物 」 （ comfort food ）的銷售大增，逾來逾多的數據表明，人們 開始在零食中尋找舒適感，以釋放疫情期間的壓力。

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快銷品牌研究公司FMCG Gurus就針對18個國家或地區的23,000名消費者進行了一項調查，調查結果顯示，有過半消費者表示自己5月購買了更多零食，同4月相比按月增38%。

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惠譽解決方案（Fitch Solutions）在報告中解釋道 ，這是因為 全世界處於封鎖當中，各國失業率上升，員工或失業或收入減少，導致其可支配的收入減少，再加上 疫情之下經濟前景充滿不確定性，有些對價格更為敏感的消費者，就會選擇購買更便宜的食品，例如速溶咖啡、餅乾等。

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