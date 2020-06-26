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【趣話財經】軟銀孫正義宣布退任　呢位香港政壇元老都是阿里董事之一

股樓投資 17:50 2020/06/26

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軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義昨日宣布退出阿里巴巴（09988）董事會。講起阿里董事，除了孫正義，還有10位，而當中仲有大家熟悉的名字。

10名董事中，阿里高管就佔據5位，首先就是創始人馬雲自己，雖然之前退休但仍然擔任董事一職。另外就是現任阿里首席執行官張勇，即是馬雲的接班人。第三個就是馬雲的左右手蔡崇信。第4個就是Michael Evans，曾擔任過高盛集團亞洲業務部主席，2015年擔任阿里總裁，主要是負責阿里的海外業務。第5位就是井賢棟，是萬億估值的螞蟻集團董事長兼CEO。

相關文章：【港股追蹤】軟銀孫正義宣布「畢業了」　退出阿里巴巴董事會即日生效

此外，阿里還有5位獨立董事。所謂「獨立董事」，就是指沒有在公司任職，和公司也沒有業務來往的人擔任，負責監察公司運作，其中一個就是雅虎創始人楊致遠。

而另外一個較為人熟悉的，就是香港政壇元老，第一任特區特首、現任全國政協副主席董建華。綜合媒體報導，阿里委任董建華擔任獨立董事，主要是看中其人脈和政商關係。外界亦認為董建華在集團去年在港第二上市起到積極作用。董建華在2014年9月起已擔任阿里獨立董事。

撰文 : 投資組

馬雲 退休 阿里巴巴－SW（09988）

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