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【你財策劃師】退休後擬擲千萬換大屋　仍可安享晚年？（下）

理財智慧 17:15 2020/06/28

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儲蓄型產品助追通脹

Alvin表示市場上一般儲蓄型保單和年金產品，在中長期來說很大機會能做到這效果。由於派發收益類保險理財產品可運用時間效應來增加收益，所以Hailey應將存款分為兩部分，第一部分是在儲蓄型產品未能製造收益前，需要準備的生活費，這部分可以繼續存放在銀行收息，金額可以維持足夠5至10年的費用，可視乎何時能從收益類產品中獲得入息作調整。第二部分是投放在儲蓄型產品的資金，要注意這部分要數年後才開始提供收益，亦需要明白回報包括保證和非保證部分。

至於第二及第三種收益是來自公務員撫恤金及政府養老金，這兩部分是保證獲取的，所以讀者其他資金相對上，能投放在非保證成分較高，而期望潛在長期回報較理想的工具。Hailey假設了保證獲取的收益是按固定金額發放，Alvin參考香港類似收益的特性，是會按通脹而調整的，故未知是否她的假設過於保守或是當中有所誤解，這方面要她進一步了解了。

支出方面，Hailey假設未來支出是按今天生活水平，每年按通脹增加。Alvin指，這假設有衝突，若假設另一半不幸離世生活費理應會減低。目前的家庭必須開支包括聘請家傭、水費、電費、石油氣費、電話費、汽車油費、住宅管理費及膳食等，另一筆恒常的「其他支出」佔每月支出22%，經了解是日常保健食品及護理等，所以大部分的開銷都是按人數而變化，一人金額應少於二人。

另一方面，雖然很多理財顧問為客戶計算退休需要金額時，都會將每年生活費按通脹增加，但還有其他方法計算的。Alvin的其中一種估算法，是將退休後的開支分為三部分：基本生活費、醫療保健費和消閒娛樂費。在退休後會有明顯增幅的會是醫療保健費，這方面應該透過一份終身保障的全面醫療計劃降低風險。但Hailey現時持有的醫療計劃只保障到70歲，並非理想的安排，她應該嘗試多了解是否能購買可保終身的醫療保障。Alvin也建議她應維持心境開朗，這樣對身體健康有正面幫助，過多的擔憂往往是導致生病的其中主要原因。

物業套現製造現金流

當支出減少及收入增加，能夠運用的資金自然可以花得更久，所以配置適當理財工具，有助保留資金，確保Hailey現時預計80歲時便用完的資金可以用更長時間。除了她現有的存款外，佔她資產最大比例的是物業，將會購買的物業所佔的比例將會更高，若到80多歲時沒有流動資金應付生活所需，物業亦可成為製造現金流的工具。如果澳門將來能夠推行安老按揭，Hailey自然能夠得到穩定收入及維持居住環境，假若到時仍然未有類似產品，她也可以考慮賣樓套現。年老時才改變生活環境，可能其非長者意願，但到年紀大，需要獨立生活，能得到專業醫護人員照顧比較好，所以一些高質素的療養院相信亦是不錯的選擇。

根據Hailey的分析，她現時的假設不少是按最悲觀的狀況預計，相信現實並非這樣絕望，即使購買心儀單位後令儲蓄減少，未來只要能夠定期檢討及有紀律地花費和維持健康生活，相信安享晚年的目標是必然能夠達到。若她仍然感到不安，目前能夠做的規劃便是將購買新單位的資金控制在較低金額，例如將1,100萬元預算降低到900萬元，雖然並非最初想法，但可以平衡目前及將來的需要，讓她更加安心享受現時開始的退休人生。

 

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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