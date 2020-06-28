【你財策劃師】退休後擬擲千萬換大屋　仍可安享晚年？（上）

今期的個案是來自澳門的讀者Hailey及其丈夫。Hailey今年剛退休，現持有850萬元澳門幣（下同）現金，先生為澳門公務員，月薪5萬元，按其年齡將會在5年後退休，到時可享長俸。二人沒有子女，原本打算靠現有積蓄支持期望的退休生活，惟近日有朋友搬家，令Hailey也有希望能轉換一個比較優質住所的想法，有別於他們原本的規劃。他們亦物色到一個心儀的優質樓盤，金額約為1,100萬元。

Hailey丈夫雖然有長俸，加上澳門有撫恤制度，公務員配偶可享有一半工資作撫恤金至終老，但兩人考慮到男性平均壽命比女性短，故擔心若買樓後年紀再大，沒有足夠的現金流支持晚年生活及醫療開支，希望Alvin能給予意見，了解是否適宜置業。



Hailey對理財一直以謹慎為原則，因健康及工作環境變化，才離開工作崗位。丈夫過去亦曾因健康原因停薪留職半年，故擔心未來或發生同類情況而致退休金減少。雖然Hailey很希望提升居住環境，但又怕沒有足夠現金流支持晚年生活及醫療開支，曾考慮買年金或年紀大時以逆按揭（澳門現時尚未有，但政府已在中期討論中）作為養老之用，但未知有關做法能否解決晚年現金流的問題，令他們猶豫不決。





退休後需考慮現金流



與Alvin討論前Hailey已做足功課，以Excel模擬計算未來狀況，她有一系列的假設，包括通脹率為3.2%、銀行定期利率為2厘、丈夫因健康問題而停薪留職5年後才正式退休、因打算購買新居而變賣現有物業及動用存款，而導致可動用資金減少至525萬元。最後是假設最惡劣的情況，便是丈夫一到退休年齡便離世，她只能收到公務員撫恤金為生活費。根據她各種的假設，到74歲時便要賣掉車位套現生活費，但到80歲便會花掉所有儲蓄，按普遍港澳女性預期壽命都是80歲以上，她擔心「臨老過唔到世」。Alvin表示，她的分析不無道理，只是不同假設下，情況可以有很大分別，她現時只以最惡劣情況計劃，並不全面，所以Alvin決定為她上一堂退休的計算課。



Alvin指出，所有與支出規劃有關的理財方案，例如退休和教育基金等，離不開需要考慮現金流入和流出兩大因素。收入方面，Hailey有三類入息，分別來自存款利息收益、公務員撫恤金收益及澳門合資格居民由65歲便可以收取的養老金。先談存款收益，Hailey現時假設回報每年2%，但這並非保證，且以長期收益率來說並不理想。她也假設通脹率為3.2%，變相反映現象是收益不能追到通脹，資金承受兩大衝擊，包括持續提取及回報跑輸通脹，消耗自然大。Alvin認為，她應該從收益上花功夫，多了解有甚麼理財產品，能夠在可接受的風險下跑贏通脹。Alvin用Hailey提供的Excel算式代入資產收益率等於通脹率，資金已可以多用兩年，所以不要浪費利用資金及時間製造的增值能力。

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