【新冠肺炎】為留住食客 日本拉麵店推出「一世任食」？

自新冠肺炎爆發以來，全球餐飲業都正面臨危機，各食店都紛紛推出不同優惠，希望留住顧客。一間位於日本的拉麵店推出「一世任食拉麵」希望一世留住顧客的胃。

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推出「一世任食拉麵」的是位於日本東京區千葉市的西武藏家拉麵(Musashiya Ramen)分店，他們最近宣佈客人可以¥100,000YEN(約$7,000港元)的價錢，可在西千葉武藏家分店任食一世叉燒拉麵及自家製蒜頭。

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不過，這個「一世任食拉麵」的訂閱計劃不是每個人都可申請，暫時只開放予學生。武藏家的、拉麵原價約為¥600YEN一碗，粗略計算給要回本，需要食大約166碗，又或是在一年內每個星期吃3-4碗才能「打和」，看來食客要對食物非常長情才能回本。

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