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【有盈退休】曾智華：廿一日減肥挑戰法

名人薈萃 10:29 2020/06/27

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限聚令解除後，飯局不斷，大班退休同事，前晚聚首，好不快樂。眼前出現「N佬」，咦， Fit左（不是瘦咗！ ）咁多嘅？昔日肚腩無咗，目光炯炯。哈！點解呢？

「N佬，你同去年差咁鬼遠嘅？通常，退休人士突然暴瘦，必定唔慌好嘢，一係生癌，一係糖尿病。喂，你都係瘦，擺明唔見最少10磅，但明顯紮實又精神，攪過乜呢？」

「無呀，得閒無事上網，見到有個名為「廿一日的挑戰」（ 21 Day Challenge ），唔使上堂，唔使俾錢，聲明有毅力跟足廿一日，保證可瘦15磅，且列出大量成功例子！」N佬由心笑出︰「哈！反正退咗休，一於試吓囉。無秘密㗎，等我話你知啦！」

呢個計劃，講穿，其實要你有紀律地節食， 廿一日內必須做到︰（一）戒糖； （二）戒汽水； （三）戒朱古力； （四）戒雪糕； （五）戒曲奇餅； （ 六）戒炸薯條； （七）戒「垃圾食物」（Junk Food） ； （八）少鈉（鹽、雞粉、豉油及蠔油等） ； （九）減碳水化合物（飯、麵、奶類及麵包等）； （十）每日最少燃燒一千個卡路里熱量。

以上「十誡」，擺明針對鬼仔鬼妹為主，當然，中國人也適合。

N佬話，開始時，都幾辛苦，因佢為食，但又唔想俾老婆睇死，男人大丈夫，頂咪頂。除依足戒口指示，每日更最少做30分鐘帶氧運動。

神奇地，捱足7日之後，果然輕咗3磅，兼且，整個人比前明顯精神。於是，下決心，再頂7日。14日後，發現，原來，一切本來不情不願的事，成功做了兩周，即出現一種慣性，開始，全盤接受，且愈來愈「自動波」，不用提醒自己戒這樣戒那樣。做運動，更因能夠分泌安多芬，感覺快樂，當然天天做。

堅持到21日， N佬全面成功。

筆者回家上網睇睇，發覺有行為學家進一步指出，任何事，原來當一個人可「捱」過21日，就會全面適應，不以為苦。包括面對疫情、坐監、失去手腳、口有假牙⋯⋯。

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撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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