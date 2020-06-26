美國110萬已故國民收紓困支票　涉款超過100億港幣

新冠肺炎疫情肆虐下，美國先後於今年3月和4月發放總額約3萬億美元（約23.4萬億港元）刺激經濟撥款。美國非黨派獨立監督機構「政府問責局」(Government Accountability Office）周四（25日）公布調查報告，指近110萬收票人已經去世，涉及金額約14億美元（約109億港元）。

早前紓困法案要求盡快發放現金支票給國民，財政部與稅務局（IRS）為了符合要求，沿用過去的運作模式，共計發放3輪紓困支票，但系統並未納入社會安全局（Social Security Administration）的死亡人口紀錄，導致發放現金支票時，未排除死者名單。



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報告指，對於已經申報2018、2019年所得稅，但在發放紓困現金時已經去世的國民，稅務局法務部門經研究後認定，稅務局無權將這些已故納稅人排除在發放支票的名單之外。但稅務局今年5月又指，已故國民不符合領取紓困支票的資格，家屬應將支票退還當局。但如何通知家屬退還已故國民名下支票，稅務局仍未擬訂具體辦法。



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