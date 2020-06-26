【遙距營商計劃】中小企期望落空？　D-Biz申請難獲百分百資助

▲ 港府推出遙距營商計劃（D-Biz），協助港商進軍網銷。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情下港商轉攻網銷、冀增生意。港府推出遙距營商計劃（D-Biz），協助港商進軍網銷。創新及科技局局長薛永恒今會見傳媒時表示，計劃共收到超過14,500份企業資助申請，目前已處理1,194宗申請，並批出1094宗，當中只有14間獲全額資助。該計劃更會加碼10億元。不過，他強調資源始終有限，會因應申請數目或提早截龍。

顧問公司「SaveSMEHK.com」創辦人譚麗時表示，曾替約30間中小企申請D-Biz，惟至今只有一間獲電郵回覆需在3個工作天內補交文件，否則視作不成功申請。她直言該計劃「勞民傷財」，無準則解釋審批後可得多少資助，只令中小企和供應商不便。故亦建議中小企轉申請科技券，對D-Biz的期望不大。

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創新科技署強調，D-Biz的評審準則，包括建議項目與申請企業的業務是否相關、預算是否合理及合乎經濟原則、推行細節的複雜程度及是否切實可行、服務供應商的相關技術能力和經驗。

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共享空間御一空間在5月下旬已申請，其助理總經理Iris Wong認為，疫情下生意較靜，便藉此時機投放資源發展，例如申請D-Biz 3個項目，而每個項目花費均超過10萬元。惟她形容計劃像「派餅仔」，每間公司都能獲分配。故她預計不能獲全額資助，只希望能夠得到8成，即24萬的資助。

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記者：馬意文