H&M第二財季近十年來首錄虧損　繼續減價谷銷售

▲ H&M計劃今年淨關店40間，同時繼續減價。

全球第二大時裝零售商Hennes & Mauritz（H&M）周五表示，大流行的關閉導致第二財季的虧損比預期的大，踏入第三季（6月至今），以當地貨幣計算的銷售額下降了25%。

H＆M透露，截至5月底止第二財季，稅前虧損達64.8億瑞典克朗，是近十年來首次季度虧損。去年同期則錄59.3億克朗。分析原預期H＆M會錄得64.4億瑞典克朗虧損。

H＆M上半年銷售額減少23%，第二季度下降50%，主要是受疫情影響，而踏入第三季（6月至今），銷售收入下跌25%，較第二財季改善。H＆M指，反彈較預期佳。由於庫存佔過去12個月銷售比率，由去年同期的18.2%升至19.2%，因此H&M表示今季需增加折扣。

截至4月中，集團有約80%店鋪暫時關閉，但目前已降至7%，約為350間店。另外，今年計劃大約關閉170個分店，新增約130間，淨關店40間。

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