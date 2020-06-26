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留家網購也有風險？意大利速遞公司爆集體感染

環球社會熱點 17:39 2020/06/26

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意大利城市博洛尼亞再次爆發新冠肺炎疫情。當地一間速遞公司先後有46人確診。

多國解封後的新冠肺炎疫情有反彈跡象，意大利城市博洛尼亞也再次爆發疫情。當地一間速遞公司先後有46人確診新冠肺炎，其中大部分人都是無症狀患者。另外，意大利南部地區坎帕尼亞也有49名居民確診，當局目前封鎖爆發疫情的住宅區。

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意大利截至周四（25日）有239,706人確診，其中34,678人死亡，186,725已康復。雖然意大利近期的確診病例增幅放緩，死亡人數增幅也一直維持於雙位數字。但部分城市出現新感染群組，外界憂慮該國會爆發第二波疫情。

意大利媒體報道，速遞公司Bartolini爆發集體感染，該公司位於博洛尼亞（Bologna）的倉庫有2名員工確診新冠肺炎，公司其後安排所有員工接受新冠病毒檢測，有44人的檢測結果呈陽性，但他們都沒有出現新冠肺炎相關症狀。

據悉，其中2名無症狀的確診員工為司機，令人憂慮他們在工作送貨期間，有機會將病毒傳播到民居或社區。當局預計會安排確診患者的密切接觸者，也接受檢測。該公司目前已關閉涉事倉庫，但仍會繼續提供速遞服務。 

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另外，坎帕尼亞（Campania）的住宅區也出現感染群組。區内有50人確診新冠肺炎，當局自周一（22日）起下令700名居民在當地的議會大樓内隔離，並安排衛生部門人員為他們檢測。

據悉，49名確診的居民當中有數人失蹤，更有部分是無身份證明文件的勞工，因害怕失業而選擇逃走。當地政府其後出動軍隊支援，以防有人試圖越過封鎖綫並逃跑。

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責任編輯：何穎兒

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