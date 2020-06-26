【新股IPO】內地第二大雞企通過聆訊　山東鳯翔去年盈利增升5倍

臨近半年結，特別多新股趕尾班車，內地第二大白羽肉雞生產商「山東鳯翔」今日通過港交所聆訊，並把初步招股文件放上港交所網頁，西證國際為獨家保薦人。

這是山東鳳祥第二次提交招股書，公司於2019年10月9日曾向港交所遞交上市申請，但已失效。集團營運基地在山東，主要產品包括生雞肉製品、深加工雞肉製品及雞苗。

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根據弗若斯特沙利文報告，就2019年商品肉雞的產量而言，公司是中國第二大全面一體化白羽肉雞生產商，市場份額為3.1%。報告還指出，就2018年出口收入及出口量而言，山東鳳祥是中國最大的全面一體化白羽雞肉出口商，市場份額分別為8.6%、10.4%。

集團採用一體化「從農場到餐桌」模式，控制家禽生命周期的每個階段，從而有效管理從肉雞養殖到雞肉製品分銷及銷售整個流程的質量及成本。截至最後可行日期，山東鳯翔擁有22個種雞場、三個孵化場、45個肉雞場（當中11個肉雞場從地養系統改為籠養系統）、8個屠宰加工廠、2個飼料加工廠及1個有機肥料廠。

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除在中國的領先國內市場地位外，集團亦擁有成熟並不斷壯大的出口業務，向日本馬來西亞、歐洲聯盟、韓國、蒙古及新加坡的海外客戶供應多種優質雞肉製品。國內銷售產生的收入佔比約為70%，而海外銷售產生的收入佔比約為30%。

據招股書披露，生雞肉產品佔集團收入的48.1%，深加工雞肉製品佔36.5%，雞苗佔10.9%，其他業務佔4.5%。截至2019年12月底止，集團收入39.26億元人民幣，按年增長22.8%，年內利潤大增5.2倍至8.37億元人民幣。