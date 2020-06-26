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【北京疫情】昨再增11宗本地感染　有患者因共用公廁染疫？

環球政經 16:41 2020/06/26

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北京第二波疫情未見緩和， 當地昨再增11宗本地感染個案，自6月11日以來累計280宗確診，大多與新發地農產品批發市場有關。早前有一對確診夫婦未到過新發地農產品批發巿場，也沒有接觸過確診患者，但仍染病。經調查發現婦人曾到過一個小區的公廁，該小區曾出現確診病例，公廁內的環境樣本檢測呈陽性，估計是與患者共用公廁被傳染，出現「三手傳染」。

相關文章：【新冠肺炎】與北京新發地市場相關　天津現人傳人本地感染個案

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北京疾控中心周日（21日）通報一對夫婦確診，二人在天客隆超市小吃城經營一家烤肉拌飯檔口。天客隆超市於12日曾停電，廁所不能正常使用，故確診的婦人去了永定路70號院的公廁，據了解，該處之前出現確診病例。

疾控人員認為，是次個案仍與新發地市場相關，為新發地疫情經三手傳染後所致。事後，永定路70號院及天客隆超市已全面消毒。

消息傳出後，有網民表示嚇得不敢去公廁，也有人指在公廁染疫的推斷似乎不太嚴謹。

 

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撰文 : 鄺庭芳

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