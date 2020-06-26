【樓市現象】貝沙灣兩房呎價2.3萬元創今年次低 代理：「公屋景」所致

薄扶林貝沙灣是港島西南面最大型的豪宅屋苑，項目分6期發展，提供逾2,770個單位，配套大型會所，毗鄰商場，一向受豪宅級買家的愛戴。日前該屋苑錄得一宗二手成交。利嘉閣地產分行經理陳漢白表示，單位為屋苑4期9座低層B室，實用面積約649平方呎，間隔為兩房，外望享優美海景。單位日前以1,495萬元成功沽出，較原叫價1,580萬元減價85萬元或5%，折合實用面積呎價約23,035元。據悉，原業主於2005年4月，以約608萬元購入上述單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利約887萬元，物業升值約1.5倍。

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陳漢白指，上述成交創今年同類型單位實用面積呎價新低，也創整個屋苑今年呎價第二低紀錄貝沙灣本月至今累錄4宗二手成交個案，屋苑現時有245個單位放售，最低入場價由實用面積約459方呎的1,200萬元起。他表示，上述類型的單位造價一向較低，因為單位景觀為海景，同時會見到鄰近的華富村。

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陳漢白續稱，大部份貝沙灣單位均是望全海景，惟屋苑第四期的7座部份單位，以及8座至9座單位會望到海景及「公屋景」，造價一向較其餘座數的全海景單位低5%至10%，他指：「雖然上述類型單位景觀相對不及全海景單位優質，但單位向東，方向而言相當不錯。」

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貝沙灣的業主實力一向較強，其中港人業主的比例高達8成，內地業主的比例約佔2成，陳漢白指業主在叫價上不傾向劈價吸客，只會在遇到向隅客，埋枱傾價時才會有議價空間，幅度也是5%至10%左右。



貝沙灣主要分為兩大區域，第1至3期靠近數碼港及購物商場，4至6期較為接近域多利道，背靠公屋華富邨，兩區分別設有會所，基本上各期住戶可以共用，會所設計走高檔次路線，除一般設施外，還引入草地滾球場、紅酒雪茄房、髮廊及美容水療等。

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