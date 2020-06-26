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何文田豪宅當災　5年蝕逾200萬

股樓投資 16:56 2020/06/26

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何文田屬傳統豪宅區，校網又好，深受用家歡迎，樓價各來有保證。不過，近年區內落成的新盤，卻偶見錄蝕讓成交。市場消息指，何文田亞皆老街加多利峯高層B室，實用面積959平方呎，三房間隔，剛以1,950萬元易手，實用呎價2.03萬元。

資料顯示，原業主早於2015年，以約2,057萬元購入上址，持貨5年，現帳面蝕107萬元，若連稅及代理佣金計，實質蝕逾210萬元。

有區內代理說，香港經濟持續轉差，此類豪宅單位客源大減，若買家急住賣樓套現，往往只能大劈價，甚至蝕讓。不過，代理強調，區內業主持貨力強，雖然近期有零星蝕讓，惟宗數不多，普遍與業主加按有關。

事實上，近期何文田的蝕讓成交，均見內地客身影。舉例說，何文田天鑄6座高層單位，實用面積2,018平方呎，早前以8,388萬元易手。據了解，單位原由內地客持有，並於2015年以9,337萬元購入，其後該內地客多次向財務公司加按單位，合共貸款1.2億元，終壓力爆煲，賣樓離場，持貨5年，帳面勁蝕949萬元。

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撰文 : 柳家平

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