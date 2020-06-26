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經合組織調查：港人理財知識及能力　冠絕全球26個經濟體　

金融經濟 16:10 2020/06/26

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調查顯示，港人理財知識及能力冠絕全球26個國家及經濟體。（資料圖片）

經合組織國際金融理財教育網絡（OECD/INFE）調查顯示，港人理財知識及能力冠絕全球26個國家及經濟體，多項排名都較5年前調查有改善。

OECD/INFE「成人理財知識和能力國際調查」顯示，香港理財知識和能力分數為14.8分，其後依次為斯洛文尼亞（14.7分）和奧地利（14.4分）。

今年調查研究全球26個經濟體的整體理財知識及能力水平，評核因素包括知識、態度和行為。香港在理財知識排名第1，行為及態度則排名分別第6位及第14位。

相比2015年的調查結果，香港在30個經濟體中排行第5，在金融知識、行為及態度的排名分別為第1、第8及第29位。

投資者及理財教育委員會總經理李婉秋表示，對香港在有關的國際性研究取得第1名感到鼓舞，未來會致力提升港人的理財知識及能力，尤其著重如何把知識運用及促成行動，提升整體財務穩健水平。

調查由經合組織國際金融理財教育網絡統籌，合共訪問來自26個國家及經濟體，12.58萬名年齡介乎18至79歲的人士。香港區調查由投委會負責，在去年11月訪問了1,002名香港居民。

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