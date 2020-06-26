宅經濟退潮 ？疫情影響減弱促Netflix用戶減少

調查機構Strategy Analytics發表新冠肺炎對「訂閱影片點播」（SVOD）影響的報告，指出五月Netflix的用戶數目下降8個百分點至42%。報告指，3月和4月有大量用戶加入使用Netflix，但是隨着5月隔離限制的放寬，民眾能夠恢復正常的活動，令SVOD用戶激增趨勢未能持續。



調查中逾4千名受訪者之中，42%的受訪者5月時有使用Netflix，4月比例降至50%，3月更跌到47%。報告指，雖然Netflix在疫情大流行期間吸引了許多新用戶，今年總用戶數量將超出整體預期，但因許多都是臨時用戶，第一季度業績不能持續到第二季​​度。



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Netflix競爭對手Apple TV+和CBS All Access的用戶數量，在4月和5月均有所增加。而其他網上影音服務包括Amazon Prime Video，Hulu和Disney+的用戶數量也出現「大流行高峰」式增長。

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