【周末好去處】D2 Place市集回味舊香港　多個本地傳統老品牌進駐市集

▲ D2 Place將於本周末（6月27至28日），帶來「麥田捕手 – 孺地腳有個墟」假日市集，場內將有不少香港特色佈置、本地傳統老品牌及工作坊。（D2 Place提供圖片）

D2 Place將於本周末（6月27至28日），帶來「麥田捕手 – 孺地腳有個墟」假日市集。今次市集以舊香港及傳統香港為主題，場內將有不少香港特色佈置、本地傳統老品牌及工作坊，與大家回味舊記憶。

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場內的香港特色佈置，例如港鐵站的磚牆、百家姓的佈景、大型懷舊康樂棋裝飾等。市集期間亦設置免費工作坊，遊客可以自己設計一個街道路牌匙扣，發揮創意重新為街道命名。

孺地腳即是荔枝角的舊稱，寓意與大眾返回舊香港時代，懷緬過去。主辦單位麥田捕手特別邀請多個本地傳統老品牌進駐市集，延續香港傳統精神，包括雙妹嚜、鴨靈號、糖畫先生等。其他手作品牌包括Handmadeship、Lab Become Us、Being Hong Kong、光年百貨等。

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《麥田捕手 – 孺地腳有個墟》市集詳情

日期：2020年6月27至28日

時間：下午1時至8時

地點：D2 Place一期2樓The Space

責任編輯：朱悅瀅