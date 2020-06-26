【世界冠軍】國際調查：香港理財知識及能力全球第一　力壓歐洲國家

香港人又多一項世界第一，今次是理財知識和能力！

投資者及理財教育委員會（投委會）公布，根據經合組織國際金融理財教育網絡(OECD/INFE) 一項横跨26個國家及經濟體的國際性調查，香港在理財知識和能力排名第一。OECD/INFE成人理財知識和能力國際調查顯示，以21分為滿分，本港理財知識和能力分數為14.8分，第二和第三位分別為斯洛文尼亞(14.7分)和奧地利(14.4分)。

該調查由OECD/INFE統籌，合共訪問了來自26個國家及經濟體年齡介乎18至79歲的125,787名成年人。投委會負責香港區調查，並在2019年11月訪問了1,002名香港居民。有關研究評估整體理財知識和能力水平，評核因素包括知識、態度和行為。香港在理財知識排名第一，行為和態度排名分別為第六位和第14位。

▲ 註：法國只收集理財知識方面的數據，馬爾他和泰國行為評分則未能比較數據，故沒有整體排名。

參與的國家及經濟體分別為 (以英文字母排列)：奧地利、保加利亞、哥倫比亞、克羅地亞、捷克共和國、愛沙尼亞、法國、格魯吉亞、德國、中國香港、匈牙利、印尼、意大利、韓國、馬來西亞、馬爾他、摩爾多瓦、黑山、北馬其頓、秘魯、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛文尼亞和泰國。法國只收集理財知識方面的數據，馬爾他和泰國行為評分則未能比較數據，故沒有整體排名。

在2015年進行的同類型跨國研究OECD/INFE成年人金融知識與能力國際調查中，香港在參與的30個經濟體中整體排名第5。按各部份評分計算，香港在金融知識、行為和態度的排名分別為第一、第八和第29名。由於兩項調查中參與的經濟體不同，故未能比較排名。

OECD保險、私營退休金及金融市場部主管及INFE執行秘書Flore-Anne Messy表示，香港在OECD/INFE成人理財知識和能力國際調查獲得最高分數的14.8分，但得分率只是最高21分的71%，反映受訪者對金融概念的理解只達到基本水平以及有限度的審慎行動，故還需要做更多的工作。

投委會總經理李婉秋對於香港在這項理財知識和能力國際性研究取得第一名，感到鼓舞。她表示投委會會致力提升港人的理財知識和能力，尤其著重如何把知識運用及促成行動，以提升整體財務穩健水平。

投委會於2012年成立，是專責提升香港市民理財知識和能力的公營機構，並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正的理財教育資源及計劃，並帶領「理財能力策略」為持份者締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的理財教育。

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