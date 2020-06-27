【中小企教室】筆記App排序整理　多元化編輯

▲ 中小企在成本有限的情況下，有甚麼免費筆記App選擇？

中小企在成本有限的情況下，想尋找適用的筆記App，與團隊成員共用、共同策劃項目之餘，同時可以結合手寫、輸入文字及插入表格等，現時有甚麼免費筆記App選擇？

目前多個免費筆記App如微軟（Microsoft）自家筆記App OneNote、Google Keep、Evernote，均支援上述功能。而Google Keep及Evernote均可以Google帳號登入，十分方便。

1/ OneNote

其中微軟的自家筆記App OneNote就要登入微軟電郵或Skype帳號，可以跨裝置查看，並可自訂密碼保障私隱。只需以滑鼠右擊點選筆記＞密碼保護＞新增密碼即。

筆記可混合媒體如音訊筆記、插入圖片檔、加入連結，或以手寫筆標註。

▲ （OneNote官網圖片）

▲ （Google Play Store截圖）

▲ （OneNote App截圖）

也可點選「…」＞共用筆記本，共用和共同作業。

＞＞＞【中小企教室】5G月費上台攻略 邊間電訊商最抵用？

＞＞＞【中小企教室】WhatsApp Business懶人包 免費整理、快速回覆

2/Google Keep

Google Keep就是相對簡便的Memo筆記工具，同樣可以插入圖片、用手寫筆及加入GIF檔等。

▲ （Google Keep截圖）

如果有重要及待辦事項，也可在App內標籤強調。

並且可共享即時進行協作、複製到Google文件﹐以及使用不同顏色標示。

▲ （Google Keep截圖）

▲ （Google Keep截圖）

3/Evernote

Evernote則可以Google帳號登入，連接跨裝置同步處理。

▲ （Evernote截圖）

可選擇直接打字、或掃描手寫的筆記。還可新增待辦事項、照片、圖片、PDF 檔網頁、音檔，以及附加 Microsoft Office 檔案。

▲ （Evernote截圖）

＞＞＞【中小企教室】數據加密入門有何選擇？

責任編輯：張寶燕