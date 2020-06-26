Google將向多間媒體機構　付費購買「高質」新聞

Google宣布，將向特定媒體機構購買新聞內容，公司解釋是次計劃為Google新聞和搜索服務中「新的新聞體驗」一部分。Google指，在某些情況下，會付費給內容提供者，從而提供免費的文章。

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據The Verge報道，德國、澳洲和巴西是最先實行該計劃的國家，隨後將新增更多國定地區參與該計劃。Google同時公布合作機構名單，包括德國「明鏡」（Der Spiegel）、澳洲的施瓦茨傳媒(Schwartz Media)。據指，當中也包括一些主要媒體，其早前有份向Google施壓，要求公司向摘要內容的新聞機構提出賠償。

Google宣布此項決定前，不同地方政府都加緊努力，要求Google向有關新聞機構支付補償金。當中，澳洲政府早前亦公布相關計劃，要求公司向曾摘要新聞內容的機構付費。

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