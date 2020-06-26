本港創科滯緩 徐立之倡捕捉大灣區機遇 取長補短追落後

▲ 在發展科創的道路上，深圳是香港一個良好合作夥伴。 - 徐立之 香港科學院創院院長

「粵港澳大灣區」作為國家建設世界級城市群的長遠發展戰略，正逐步打造區域協作的新型合作模式。根據2019年全球創新指數(Global innovation Index)，在世界前50名科技集群中，由香港與深圳的創新及科技業組成的深港科技集群連續兩年高居於世界第2位（見表一），可見深港兩地領跑全球的科技產業優勢。那麽在未來，香港該如何繼續利用自身優勢提升競爭力，令深港的創科產業進一步發展？

創新及科技（下稱創科）是當代促進經濟增長的兩股主要動力。受累於人力資本增長緩慢，本港近20年經濟增長現頹勢。不過，政府於2015年成立創科局，落成相關配套設施，並投入大量資金支持產業發展，以刺激經濟轉型。一系列措施頗有成效：除了再獲全球創新指數的世界科技集群第2位，香港亦於去年升至亞太地區創新領導者區域（Global leaders in innovation）中的第3位（見表二），可見本地創新經濟已打下了扎實的基礎，且有上升趨勢。

結合上中下游 創有機創科環境

在發展創科的道路上，深圳是香港的良好合作夥伴。大灣區擁有不少一流學府，加上研究、生產基地，兩地互相協作，包攬科技創新的上丶中丶下游。曾任香港大學第14任校長丶現職香港科學院創院院長的徐立之教授指：「本港在上游科研方面有優勢，亦能充當投資融資平台，至於下游產業化方面，則是深圳等內地城市所長，兩者是天作之合。」

想要香港的創科生態日益蓬勃，就需要創科相關政策從上、中、下游全方位推進，而上游的研發力量正正是香港的優勢。政務司司長張建宗在出席活動時亦曾提及，人口只有700萬的香港，能夠有4至5間世界級大學絕非易事，相信香港有非常扎實的科研基礎。

誠然，僅有上游力量難以形成具競爭力的產業鏈，必須由中丶下游轉化研發成果落地，有效地將科技成果變為對人類有用的產品與服務。徐教授分析，香港的大學與學者應繼續加強與內地科研合作，積極參與國家科研，善用香港與深圳之間的落馬洲河套區及粵港澳大灣區的人力和土地資源，結合內地其他城市的產業效能，建造上、中、下游科創有機生態環境。

深化官產學研合作 轉化科研成果

產業集群是現代產業發展的重要組織形式，同時是地區經濟發展的主導力量，是國際經濟競爭的戰略性力量，因此，建立一個有效的創科生態圈至關重要。建設香港的創科生態系統，必須結合「官產學研」的力量，發揮協同效應。因此，政府、業界、學術界、研發界四方應如何配合，與內地合作發展創新科技，成為關鍵。

徐教授坦言，回歸前的香港科研界缺乏凝聚力，亦較少與內地科學家合作，以本港學者自己「埋首做」為主。回歸後，兩地在「官產學研」等各方面的的合作趨頻繁緊密，加上國家政策扶持，有望逐步強化深港創科優勢，將粵港澳大灣區打造成世界級科技創新中心。

香港的學術研究成果向來缺乏產業轉化的支撐，而珠三角的製造業恰好以代工生產為主，通過政府推動兩地進行學術轉化生產是大勢所趨。故為全面加強深港科技合作，推進人才交流和資源共享，香港與深圳於2007年簽署「深港創新圈」合作協議，結合兩地優勢，助科研成果落地。

珠三角城市群擁有完備的製造業產業鏈：廣州在輕工業和重工業領域布局均衡、東莞和佛山先進製造企業林立、深圳則集高新科技研發和製造為一體；至於香港，不僅是國際金融服務中心，更聚集了具國際視野的人才。若粵港澳大灣區各城市有效進行分工，取長補短，相輔相成，無疑能激發大灣區的科技創新動力。

可持續發展科技創新 培育未來人才

在實施創新驅動發展戰略同時，教育是必不可缺的元素。徐教授指：「本屆政府已制定目標，將本地研發開支相對本地生產總值比率由過去的0.7%，倍增至1.5%，亦向大學教育資助委員會轄下研究資助局的研究基金注資200億港元，並推出研究獎學金計劃，鼓勵學者多做科研工作、支持培訓研究人才。」

培訓未來高素質科技人才是推動產業永續發展的重要力量，促成更多具社會影響力的研究。不過，受傳統觀念影響，年輕一代在大學選科時往往傾向於商科、醫學或法律等專業，較少人投身科研。

為推廣科學知識，讓年輕人了解到，他們正處於一個科技創新的年代，創科會變得越來越重要，香港多間大學近年均在內地省市設立教育單位，從開辦短期課程，到合作辦學及獨立分校均有涉獵。另外，各大學也在香港開設了不少短期培訓班及學位課程，為未來培育行政與科研人才。

徐教授冀望，通過促進深港兩地青年流動，令雙方在兩地獲得發展機遇，亦希望大家明白，除了金融業和服務業，香港的未來仍有很多可能性。

前海深港青年夢工場—孕育初創企業

大灣區處處有機遇，不少香港初創企業都會進軍內地，開拓大灣區市場。深圳市前海深港現代服務業合作區管理局投資建設的「前海深港青年夢工場」（下稱夢工場）於2014年12月開園，透過提供辦公室優租金惠、創業基金及財務支援，協助青年實踐創新創業。Showmuse便是園內較早建立的香港創業團隊，於2015年成為夢工場的培育計劃成員。

Showmuse總監兼創辦人張龍華（Dennis）指，團隊主要業務是製作非學術性知識教學課程的應用程式，數碼平台形式的商業模式需要一個龐大市場支撐，內地市場正好滿足條件。他提及，現時團隊創作的應用程式已有250萬用家，但以一個9000萬人的市場計算，仍然只是一個小數目，存在無限商機。

夢工場平台令創業變簡單

回憶創業初期，Dennis表示，不熟悉內地的文化、法律等，對環境感到相當陌生，不過後來在夢工場成功找到相關企業合作，並有影片製作等技術人員配對，讓Dennis的團隊減低成本、節省時間，更方便團隊管理。他指出：「大灣區的夢工場擁有一個良好的生態系統，裏面有不同的持份者，包括其他創業公司。夢工場提供平台讓初創企業更容易聘請當地人為員工，大大減低處理稅務、工商註冊的難度。」

自創立至今，Showmuse通過團隊的努力及夢工場的支援，已從無人問津變成一個具30人規模的企業，其應用程式擁有250萬用家，盈利數額達至7、8位數字。說到未來，Dennis稱仍會在內地這個具挑戰性的龐大市場繼續競爭。

▲ Showmuse總監兼創辦人張龍華早於2015年進軍內地「前海深港青年夢工場」創業。

大灣區配套完善 降低初創成本與風險

路邦動力2017年成立，其研發業務在香港，生產綫則設在內地。2018年，路邦動力設計並生產動感控制仿生機械人，奪得第5屆廣州青年創新創業大賽人工智能組冠軍，其後參加雙創大賽，借比賽開拓內地市場。

路邦動力技術總監兼聯合創辦人麥鶱譽（Mark）指，當初抱着嘗試心態到大灣區的內地城市發展，「香港能提供科研人才支援，而內地租金則較低廉。」另外，大灣區提供的很多配套，均有助減低初創企業的風險與成本。

配合5G實現技術突破 企業初步有起色

5G是現時社會熱點之一，路邦動力設計的機器人透過5G網絡，令操作者能實現毫秒級遠程實時控制，有效提高遠程控制精準度。Mark坦言：「因為早前投放很多資源去研發機械人，公司現時仍處虧損狀態，不過很多公司都對我們的產品有興趣，可望達到收支平衡。」配合5G的技術突破，吸引了難得的展示邀約機會，包括中興通訊與中國移動。

路邦動力借助內地優惠政策，已在東莞松山湖丶廣州天河及深圳等地設立採購和銷售中心丶維修中心和國內辦事處。在江門，公司則與五邑大學合作設立產學研基地，推動兩地產學研進一步深度融合；而核心的研發業務設在香港科學園的實驗室。他續指，大灣區的內地城市具場地大丶租金低的優勢，是初創企業硬件組裝生產基地的首選。

▲ 路邦動力借參加比賽，開拓內地創科市場。