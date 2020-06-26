【Wirecard破產】安永：Wirecard現金失踪是精心策劃的欺詐 涉全球多個相關方

▲ 安永表示，Wirecard的19億歐元現金失踪是精心策劃的欺詐，涉及全球不同機構的多個相關方。

德國支付巨企Wirecard（德：wdi）揭19億歐元（約165億港元）現金失踪。Wirecard審計師安永發表聲明表示，「有明確跡象表明，這是一次精心策劃及複雜的欺詐行為（an elaborate and sophisticated fraud），涉及全球不同機構的多個當事方，目的是蓄意欺騙。」安永補充指，即使最健全的審計程序亦未必能發現串謀欺詐。

安永在審計Wirecard2019年帳目時，發現有19億歐元現金「不翼而飛」，揭Wirecard帳目造假。事發後，出任Wirecard行政總裁一職逾18年的Markus Braun離任，被德國當局拘留受查後保釋。

此外，Wirecard 正式向德國當局提出破產程序。外電報道，Wirecard的負債達到40億美元，當中15億美元債務將在1周內到期。

同時，Visa、Mastercard據報正考慮終止與Wirecard的合作，禁止Wirecard在其網絡上處理付款。

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