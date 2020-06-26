【Kawaii生活百貨@iM網欄】想加入娛樂圈？ 選美快人一步！

今年「香港小姐」轉做網上全球招募和面試，記得看過一個報導說截止報名日有些女孩子跑入報名處交表格，可見以前大家對這選美活動的重視程度。

入行時很想做港姐面試評判，而且我承認我是一個電視迷，我可以由1973年首屆電視台主辦的港姐冠軍(孫泳恩)名字數到2016年(馮盈盈)，為什麼到2016年？對不起！這幾年真的沒有什麼特色令我可以記得她們是誰？可能你會說：我早已沒留意香港小姐選些什麼人出來！但我的工作關係，娛樂圈的事情，我總要留意一下。

現在我其中一個身份是經理人，很多朋友都會問我，怎樣才能進娛樂圈？參加選美？歌唱比賽？DJ選拔賽？藝員訓練班？那些比較快？我會答如果是女生選美是一個好選擇。為什麼我這樣說？我認識一些女藝人，讀訓練班出身，她表示做「茄喱啡」都要做一段時間才能有對白有角色，有時候看到落選港姐經過Casting 之後，角色還比她的好。真的！還有些很快便擔任娛樂新聞主播，選完美之後可能讀一個短課程，已經比讀三個月藝員訓練班出來的快上位，如果當選三甲的卸任後很快更能當上女主角，所以我才說選美真的快人一步加入娛樂圈。

我跟港姐都十分有緣，圈中的好朋友大都是選美出身。我有問過她們，選美有沒有黑幕？其實是⋯⋯哈哈！有計操行分！大家不要只留意見評判時的表現，日常接觸的所有工作人員，都很可能是評判來啊！ 總結，入娛樂圈有很多途徑，但入到娛樂圈之後，究竟可以熬多久？真的靠自己的talent ，各位想入行的朋友們，加油吧！

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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