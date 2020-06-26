【中印衝突】印度反華情緒高漲　數千酒店拒接中國客

中印早前在邊境發生流血衝突，兩國關係持緊張，印度民間掀起抵制中國的浪潮。德里一個酒店業協會周四（25日）表示，會員公司不再接待中國公民，又鼓勵會員公司停止使用中國產品，涉及約3000間酒店或賓館。不過疫情影響下，兩地旅客往來大幅減少，部份酒店還未開放營業，此舉的象徵意義較實際意義大。

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另外，印度出現首條「抵制中國貨」的村落，甚至以禁用中國貨的決定，作招標的先決條件，明確要求基建工作的承包商不能使用中國製造的產品和機器。印度示威者的反中情緒高漲，有中國國旗遭示威者燒毀。社交網站湧現杯葛中國貨的帖文，呼籲當地人不要出售中國牌子的手機，優先銷售本地貨。

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