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【港股追蹤】內房未拆完　雅居樂分拆綠色生態業務上市

股樓投資 15:50 2020/06/26

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內房分拆物管等業務上市的浪潮未完，雅居樂集團 （03383） 公布，將建議分拆綠色生態業務、現時持有逾93%股權的雅居樂雅城集團於主板上市，並將於落實後向現有股東就認購雅城股份提供配額。若分拆上市完成，集團仍持有雅城股份超過一半的股權。

雅城集團主要提供綠色生態景觀服務以及智慧裝飾家居服務，根據集團資料，雅城集團於去年底業務位於內地119個城市。雅居樂又指通過分拆，雅城集團擁有獨立集資平台獲取公眾及私募資金，可以加速拓展及改善營運及財務表現。

近期內房紛紛分拆物管業務上市，主打綠色業務的則相對不多，今次雅城集團分拆上市，可以看「環保」到底在資本市場值多少錢。

 

 

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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