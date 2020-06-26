鄭伊健豪華千萬購入元朗地皮 建三層獨立屋度假別墅

鄭伊健與蒙嘉慧結婚七年，一早過著老夫老妻的生活，有傳同樣喜愛日本文化的二人，原本打算移居日本，但蒙嘉慧還不想放棄香港事業，所以暫時押後計劃。未能移居日本？不要緊，據本地媒體報道，鄭伊健之前花上過千萬購入的元朗地皮，已經變成樓高三層的度假別墅。

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位於元朗高三層的別墅，環境清幽，被山景包圍，最適合好靜之人，而一向對設計甚感興趣的鄭伊健，將別墅也設計得非常有型，與一般新界村屋大有分別，而且天台還有一間小屋，疑似是娛樂室或桑拿房。

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翻查資料，該地皮於2019年購入，消息指蓋屋後原本打算讓鄭伊健岳父養老，但元朗地區偏遠，不太方便老人家居住，因此二人將元朗新屋變成度假別墅。

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