【香港自治法】美國參議院一致通過　法案内容3大重點

「港區國安法」引起多國關注，美國參議院周四（25日）在沒有議員提出反對下，一致通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）及「批評港區國安法」決議案。

相關文章：【中美角力】為金融制裁鋪路？ 美國將20間企業列為解放軍相關（附名單）

相關文章：【港區國安法】《彭博》：中資進一步影響本港金融

「香港自治法」由美國共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）及民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）5月21日共同提出，法案內容針對「損害香港自治」中國官員及與有關官員交易的國際銀行，當中有3大重點：

１．美國國務卿應於法案生效90天內及未來每年向國會提交報告，點名「損害一國兩制」的中方官員，或哪些人士使中國無法履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港的義務，以及有哪些外國金融機構在知情下，仍與有關人士有大量資金往來。 ２．法案授權美國總統，透過凍結資產與拒發簽證等措施，制裁遭特定人士。 ３．美國總統可針對與特定人士有來往的金融機構，採取一系列制裁手段，包含禁止美國當地銀行向其提供貸款、禁止美國公民投資該機構，及拒發簽證給該機構管理人員等。

有關法案將會送往眾議院審議，若獲通過，將送交美國總統特朗普簽署生效。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！