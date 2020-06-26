  • 32°C
香港時間 : 2020626日 (五) 17:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港自治法】美國參議院一致通過　法案内容3大重點

環球政經 16:09 2020/06/26

分享：

「港區國安法」引起多國關注，美國參議院周四（25日）在沒有議員提出反對下，一致通過「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）及「批評港區國安法」決議案。

相關文章：【中美角力】為金融制裁鋪路？　美國將20間企業列為解放軍相關（附名單）

相關文章：【港區國安法】《彭博》：中資進一步影響本港金融

「香港自治法」由美國共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）及民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）5月21日共同提出，法案內容針對「損害香港自治」中國官員及與有關官員交易的國際銀行，當中有3大重點：

１．美國國務卿應於法案生效90天內及未來每年向國會提交報告，點名「損害一國兩制」的中方官員，或哪些人士使中國無法履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港的義務，以及有哪些外國金融機構在知情下，仍與有關人士有大量資金往來。

２．法案授權美國總統，透過凍結資產與拒發簽證等措施，制裁遭特定人士。

３．美國總統可針對與特定人士有來往的金融機構，採取一系列制裁手段，包含禁止美國當地銀行向其提供貸款、禁止美國公民投資該機構，及拒發簽證給該機構管理人員等。

有關法案將會送往眾議院審議，若獲通過，將送交美國總統特朗普簽署生效。

 

iMoney全新網上專欄的內容請按此

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鄺庭芳

一國兩制 國安法 特朗普 港區國安法 香港 中國 美國 美國參議院 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【世界冠軍】國際調查：香港理財知識及能力全球第一　力壓歐洲國家

下一篇文章

【港股追蹤】內房未拆完　雅居樂分拆綠色生態業務上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】西貢區爆外籍業主逃亡潮　由劈價升級至蝕讓也要走貨為上
【港區國安法】西貢區爆外籍業主逃亡潮　由劈價升級至蝕讓也要走貨為上
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【新股IPO】海吉亞一手中籤率1成都無
【新股IPO】海吉亞一手中籤率1成都無
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！