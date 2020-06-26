【港股追蹤】單日最多曾升7倍　但連核數師都唔睇好？

股市出現單日倍升股已經唔容易，今日有隻股份早市最多曾升超過7倍，簡直係非常誇張，所指的就是剛公布業績扭虧為盈的蒙古能源（00276）。股價周三（24日）收報0.43元，今早開市後節節上升，高見3.48元，即是較前收市價升約7.1倍。股價午後稍有回落，但截至3時，仍然升近4倍，企穩在2元水平。

股價抽升的原因相信是因為其扭虧為盈的業績，截至今年3月底，集團收入按年升44.8%，達11.3億元，期內卻錄得14.4億元純利，主要因為涉及多個與可換股票據衍生工具部分之公平值變動、可換股票據之終止及修訂等收益。去年業績計，每股盈利達7.66元，就算以今日高位3.48元計，市盈率（PE）也不足0.5倍。

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但令人關注的是，核數師德勤•關黃陳方會計師行仍發表「有關持續經營之重大不確定性」，指出集團的持續經營能力視乎集團能否持續獲得融資（包括來自主要股東（亦為公司之主席兼董事即魯連城）之融資）。倘無法取得融資，則公司將無法應付其到期財務責任。此情況顯示存在重大不確定因素，這可能令集團持續經營能力構成重大疑問。截至今年3月底，集團淨負債逾23.5億元，淨流動負債為14.3億元。

蒙古能源這隻股份，年輕一輩的股民可能未聽過，但資深股民對呢隻被譽為炒股，甚至妖股的股份，應該有一定印象。股份2006年至2008年期間，股價大上大落，市值曾經升至超過700億元以上，更曾被納入MSCI 中國指數，連已故的新世界前主席鄭裕彤也是股東之一（現主席鄭家純及關連人士仍持有5.24%股份），其後下場與以往其他細價股一樣，跌多過升，周三收市時，市值其實不足1億元。加上股份，2014年曾經4股合為1股，去年又再10股合為1股，如果持貨多年的話，基本上已經渣都無剩。

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