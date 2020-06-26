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華為7月2日發布榮耀X10 Max 全球首款7寸5G手機

金融經濟 15:07 2020/06/26

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華為榮耀宣布，榮耀X10 Max將於7月2日發布，將成全球首款超過7寸的5G手機。

華為旗下榮耀（Honor）宣布，將於7月2日發布榮耀X10 Max。據悉榮耀X10 Max將搭載天璣800處理器，採用水滴全面屏設計，屏幕達7.09英寸，或成全球首部超過7英寸的5G大屏手機，並採用側面指紋識別。

續航能力方面，榮耀X10 Max配備5000mAh電池，支持22.5W快充，用戶遊戲、看劇等可有更長久的續航體驗。

目前市面尚未有主流手機廠商推出5G大屏產品。榮耀官方表示，超過7英寸的大屏幕手機良品率較低，且成本更高，投入了大量人力物力打造7.09英寸的RGBW大屏，因疫情發展，國內海外專家進行5個多月調試才達到商用發貨要求。

另外內地媒體引述產業鏈消息，華為將推出Mate Watch智能手機，最快將與Mate 40同台亮相，會是華為旗下第一款運行鴻蒙OS的智能手錶。此前，鴻蒙系統已在華為的路由器、手提電腦、平板電腦等多款產品運行。

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