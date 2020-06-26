【消費情報】中環至紅磡渡輪周日啟航　單程收9元　平過搭港鐵（附渡輪班次表）

運輸署今日（26日）公布，「中環──紅磡」渡輪航線6月28日（星期日）起投入服務，首班船於上午7時30分由紅磡開出。航線提供來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）的服務，成人票價為每程9元。紅磡（南）渡輪碼頭鄰近黃埔花園，黃埔一帶居民以後往返中環將會多了一個新選擇。而且搭港鐵由黃埔到中環收費12.7元，渡輪單程9元更便宜。航綫亦有提供月票優惠，每月320元，以一個月返工22日、每日2程，一個月搭44程計，每程票價低至7.3元。

星期一至六繁忙時段基本班次為20分鐘一班；非繁忙時段、星期日及公眾假期則為30至50分鐘一班。營辦商會密切留意乘客需求，有需要時會加強服務。

此外，渡輪營辦商亦會為小童、長者及殘疾人士提供票價優惠，票價4.5元。航綫亦有提供月票優惠，每月320元。以一個月返工22日、每日2程，一個月搭44程計，每程票價低至7.3元。

為籌備「中環──紅磡」渡輪航線啟航，營辦商已在紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）進行優化工程，包括在該兩個碼頭提供免費的Wi-Fi無線上網服務、乘客座椅、電子顯示屏、廣播系統、閘機、風扇，以及行李寄存設施，為乘客提供更優質的服務。

政府表示，經公開招標後，富裕小輪有限公司獲選營運有關渡輪服務，並獲發經營渡輪服務的牌照，為期五年。而為配合政府發展智慧城市，營辦商將會在渡輪航線投入服務的六個月內，透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到站資訊，而相關數據亦會以機器可讀格式透過政府「資料一線通」發布予公眾使用。營辦商會繼續在紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）進行優化工程，包括提供充電設備；研究引入太陽能電池板，為碼頭外牆上的照明提供電源，以配合智慧城市的發展及引入環保元素；以及在碼頭外牆裝設LED燈飾照明，以美化碼頭外觀。

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