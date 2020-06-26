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【數碼轉型】提升企業競爭力　需重視5大科技技術  

科技 16:00 2020/06/26

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人工智能與大數據分析，是企業未來必須掌握的科技技術。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情下，企業紛紛使用數碼科技，數碼轉型速度赫然提升，科技公司Boomi與市場研究公司Vanson Bourne合作，發表《The State of Modernization, Transformation, and Innovation in the Digital Age》調查報告。當中有近6成受訪者表示，有效運用科技技術是轉型成功的關鍵。但每兩個受訪者，就有一個承認，公司的創新進程落後於市場，或缺乏競爭力。

Boomi亞太區副總裁Ajit Melarkode表示，企業要數碼轉型，必須找到合適數碼工具及技術。「根據報告顯示，人工智能、大數據分析、安全防護創新、物聯網以及整合平台即服務（integration platform-as-a-service，iPaaS）是未來5大技術。」

報告顯示，逾4成半受訪者認為，人工智能是未來5年，企業必須掌握的技術，其次是安全防護創新（35%），以及大數據分析（35%），而目前大數據分析更加是各企業創新及轉型中的重點投資項目。他解釋，雖然每間公司使用的數碼工具及領域都不一樣，但AI及機器學習就能為企業提高數據價值，讓數據分門別類有系統地排好，為企業內各部門部組使用。

他指出，根據觀察，某些半導體生產商，地產發展商等開始從不同渠道，例如IoT裝置、合作夥伴、企業應用等方式中收集及整合數據，為企業之後使用自動化及新科技打好基礎。

Boomi亞太區副總裁Ajit Melarkode表示，未來5大技術：人工智能、大數據分析、安全防護創新、物聯網、整合平台即服務當中，大數據分析是目前各企業創新及轉型中的重點投資項目。（受訪者提供圖片）

其次，報告亦整合了受訪者企業在現代化（modernization）、創新（Innovation）以及數碼轉型（transformation）方面的取態以及挑戰。企業現代化項目中，零售（40%）、健康護理（39%）以及保險業（38%）的受訪者表示，公司才剛剛開始將舊有的系統更新，而38%來自生命科學，37%來自金融業的受訪者就表示，公司系統已完成更新。企業普遍遇到的困難是，企業IT基建太複雜（61%），以及使用雲端系統服務（56%）。

人工智能與大數據分析，未來潛力無限，企業亦樂意投資。（法新社圖片）

在數碼轉型方面，41%來自保險業，4成來自健康護理的公司的受訪者表示，公司才剛剛開始數碼轉型，只有34%來自金融業的公司表示，已經完成數碼轉型。有41%受訪者認為，企業內部缺乏技術，缺乏資金（33%）都是轉型中常遇到的問題。56%亞太區的受訪者就表示，缺乏專業的知識才是企業遇到的最大挑戰，比起北美（46%），以及歐洲（43%）更高。報告指出，亞太區的數據反映，該區企業正躊躇著尋找適合的專業合作夥伴，以達至數碼轉型。

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創新方面，企業普遍希望能夠提供客戶體驗（58%）以及提高公司競爭力（47%）。報告顯示，受訪者認為企業未能創新，因為公司系統未完成現代化（55%），近四成受訪則認為，公司高層對科技知識貧乏，導致公司未能現代化、創新及轉型。

該報告向來自北美、歐洲，中東及非洲（EMEA）、亞太區的19個國家，共1200位企業管理層進行調查訪問，企業規模由500人至3000以上人不等。

記者：李彥煒

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