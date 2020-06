【數碼轉型】提升企業競爭力　需重視5大科技技術  

▲ 人工智能與大數據分析,是企業未來必須掌握的科技技術。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情下,企業紛紛使用數碼科技,數碼轉型速度赫然提升,科技公司Boomi與市場研究公司Vanson Bourne合作,發表《The State of Modernization, Transformation, and Innovation in the Digital Age》調查報告。當中有近6成受訪者表示,有效運用科技技術是轉型成功的關鍵。但每兩個受訪者,就有一個承認,公司的創新進程落後於市場,或缺乏競爭力。

Boomi亞太區副總裁Ajit Melarkode表示,企業要數碼轉型,必須找到合適數碼工具及技術。「根據報告顯示,人工智能、大數據分析、安全防護創新、物聯網以及整合平台即服務(integration platform-as-a-service,iPaaS)是未來5大技術。」

報告顯示,逾4成半受訪者認為,人工智能是未來5年,企業必須掌握的技術,其次是安全防護創新(35%),以及大數據分析(35%),而目前大數據分析更加是各企業創新及轉型中的重點投資項目。他解釋,雖然每間公司使用的數碼工具及領域都不一樣,但AI及機器學習就能為企業提高數據價值,讓數據分門別類有系統地排好,為企業內各部門部組使用。

他指出,根據觀察,某些半導體生產商,地產發展商等開始從不同渠道,例如IoT裝置、合作夥伴、企業應用等方式中收集及整合數據,為企業之後使用自動化及新科技打好基礎。

其次,報告亦整合了受訪者企業在現代化(modernization)、創新(Innovation)以及數碼轉型(transformation)方面的取態以及挑戰。企業現代化項目中,零售(40%)、健康護理(39%)以及保險業(38%)的受訪者表示,公司才剛剛開始將舊有的系統更新,而38%來自生命科學,37%來自金融業的受訪者就表示,公司系統已完成更新。企業普遍遇到的困難是,企業IT基建太複雜(61%),以及使用雲端系統服務(56%)。

在數碼轉型方面,41%來自保險業,4成來自健康護理的公司的受訪者表示,公司才剛剛開始數碼轉型,只有34%來自金融業的公司表示,已經完成數碼轉型。有41%受訪者認為,企業內部缺乏技術,缺乏資金(33%)都是轉型中常遇到的問題。56%亞太區的受訪者就表示,缺乏專業的知識才是企業遇到的最大挑戰,比起北美(46%),以及歐洲(43%)更高。報告指出,亞太區的數據反映,該區企業正躊躇著尋找適合的專業合作夥伴,以達至數碼轉型。

創新方面,企業普遍希望能夠提供客戶體驗(58%)以及提高公司競爭力(47%)。報告顯示,受訪者認為企業未能創新,因為公司系統未完成現代化(55%),近四成受訪則認為,公司高層對科技知識貧乏,導致公司未能現代化、創新及轉型。

該報告向來自北美、歐洲,中東及非洲(EMEA)、亞太區的19個國家,共1200位企業管理層進行調查訪問,企業規模由500人至3000以上人不等。

