【網民熱話】對上有「四大長老」要養　一家人月入幾多才可輕鬆度日？

家庭月入多少，方算得上生活輕鬆？有網民指，家庭收入8萬元，一家三口有一個未夠1歲的女兒，現時為「雙租族」但收租物業的租金不及租住的物業，每個月要補貼，對上還有「四大長老」要養，問於香港如何再可生活輕鬆？

有同樣情況的網民就指，樓主有樓出租已比好多人好，還算輕鬆。有更悲慘的網民就自己失業，單靠太太約2萬元人工，全家每月開支連四大長老，超過10萬元，十分難捱。就算家庭月入10萬元，一家五口，供樓加工人姐姐，其實與在職貧窮無分別。

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網民點睇？

巫師XXX

如果1支公 同屋企人住

無負擔 2萬都真係幾好洗

炭XX

家庭收入10萬，一家五口，供緊樓，一個姐姐，四大長老，都好似在職貧窮咁

澳南XX

師兄，我都係3口子 1個未夠1歲女加 4 大長老，自住物業。你有樓出租已經好過好多人啦，應該算輕鬆。

不過我輕鬆少少，太太月收入多於 8 萬。

CloXXXXXX

你已經唔錯了。

我失業，老婆揾2xk。全家開支連養四大每月超過10萬。

IPUXXX

兩公婆就輕鬆，多個小朋友，又要為佢煩幼稚園，入直資小學。

唔好彩業主為賣樓而你要搬屋，點會輕鬆？

hungXX

係呀,所以你一係諗計增加收入,一係諗計點樣節流

呢樣嘢要你自己先知,每家人嘅開支唔同。

你而家要畀幾多錢四大長老呀?

講真, 8萬蚊自己一家三口都算ok好駛。

但係要約埋四大長老就要睇下要養幾多啦...

singsingXXXX

如果你要 每月每位長老比兩萬，咁就唔輕鬆。

如果只係一家三口用， 好夠洗。

我屋企四個人， 供樓 萬八， 差管 7千， 工人 6千 ， 家用連去街食飯 3－4萬。

小朋友政府中小學 兩個加埋 5千。

我覺得幾輕鬆。

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