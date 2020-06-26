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【遙距營商計劃】D-Biz需求大加碼10億惟可能提早截龍　創新科技署公布細節（不斷更新）

科技 14:56 2020/06/26

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創新及科技局局長薛永恒（左）強調，「由於資源始終有限，會考慮申請情況，可能提早截龍。」（馮漢柱攝）

創新科技署今午公布，防疫抗疫基金將增撥10億元推行「遙距營商計劃」，進一步支援中小企業在新冠疫情期間採用IT方案，繼續營運並提供服務。惟創新及科技局局長薛永恒強調，「由於資源始終有限，會考慮申請情況，可能提早截龍。」

計劃截止申請日期是10月31日，但是署方指，計劃或會因應批出資助的進度及金額，提早截止申請，有關安排會於截止申請前約兩個星期公布。

截至前日下午6時，署方共收到超過14500份企業資助申請，中小企的申請佔9成半，目前已處理1194宗申請，並批出1094宗，總資助額超過4400萬元。並預期於8月內完成所有審批。

署方表示，由於企業反應非常踴躍，所以由原來的5億元撥款，增撥10億元，讓更多企業受惠。計劃主要申請資助的中小企，大多來自進出口貿易、零售、教育及培訓、旅遊等界別。

約100宗被拒批　最高批出12.3萬

對於早前有中小企批評只收到約1成資助，或不獲審批，創新科技署署長潘婷婷指出，當局已設立遙距營商計劃評審委員會，評估中小企是否符合申請原則。該團隊成員來自科技界、專業服務界、資訊科技總監辦公室等。

而在約100宗被拒批資助的個案中，大多涉應用方案與實際業務不相關，或建議金額偏高，她表示：「企業申請不會照單全收，或與企業期望有落差，但我們必須為公帑把關。」

潘婷婷續指，目前最高批出資助額為12.3萬元，該企業為一間書店，合共申請3個資訊方案，包括雲端零售管理系統，方便家長及學生網上購買教科書。

責任編輯：姚慧儀、張寶燕

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