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【法律迷思】 BNO 「工作權」與「居英權」

名人薈萃 16:58 2020/07/02

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最近「港版國安法」引起國際關注，據報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，準備擴大BNO護照權利。英國政府更考慮改變移民政策，容許持BNO的港人延長簽證至12個月。

小題：法律歷史
英國國民（海外）（British National （Overseas），簡稱BNO）是英國與中國簽署《中英聯合聲明》確認移交香港主權後，通過《1985年香港法案》制定的一種英國「身份」。此身份於1980年代因香港前途問題而設立，讓當時香港的「英國屬土公民」申請，以便他們在1997年主權回歸後，某程度上繼續與英國保持關係。

誰可擁有及續領‧BNO？

1、BNO 是港英政府的產物，只有在1997年香港主權移交前，通過出生（或登記）方可取得的一種英國「身份」。由於BNO身份登記已經在香港主權移交後       永久結束, 因此在 1997 年回歸後出生的讀者，便沒有申請的資格。
2、BNO 身份為終身有效，同時有權申請英國國民（海外）護照（BNO Passport）。只要在 1997 年前，曾申請過 BNO 護照的香港人，即使護照已過期         多時，甚至是遺失多年，一樣有資格續領。
3、盡管如此, BNO身份只是「終身制」，而並非「世襲制」，不能由子女（及後代）承繼有關身份。
4、由於英國法律容許「雙重國籍」（Dual Citizenship），若持有BNO護照的香港人移民或成為其他外國公民，亦不會喪失BNO身份。

BNO的權利

據英國駐香港總領事館表示，先後約有300萬香港人登記BNO身份，而目前共有約35萬人擁有BNO護照。目前為止，BNO護照的主要功能是︰
1、持BNO護照的香港人，共有189個免簽證國家；
2、BNO護照主要是一種旅行證件，允許持有者免簽証到訪英國，並停留生活6個月，但期間不准工作；
3、在外國可享用英國的領事服務。
4、可是，護照持有人不附帶「公民權利」，包括無法自動取得英國「居留權」或「工作權」、或享有英國政府福利。

BNO平權

英國外相藍韜文（Dominic Raab）近日多次表明要擴大持BNO香港人的權利。盡管BNO持有人有望因此而擁有停留英國至1年的權利，但目前還不確定停留時有否其他權利，包括在英工作或求學的限制。現時，只有持有「工作簽證」者在英國生活及工作5年，方可取得「永久居留權」（Indefinite Leave to Remain） 。當中有待釐清的法律問題，包括︰ （1）相關安排是否亦適用於BNO持有者，抑或繼續僅限於「工作簽證」？（2）若赴英後無法找到工作，12個月免簽期限屆滿，能否順利延長簽證？

如讀者有任何法律上的問題，歡迎到筆者Facebook專頁「蘇文傑律師」留言。想了解更多法律資訊，請參考YouTube「法律迷思」頻道。

 

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撰文 : 蘇文傑(Albert So)律師 客席法學教授、Old Bailey & Associates 首席法律顧問、香港調解仲裁中心主席、財富承傳策劃協會主席

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