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【新冠疫情】全球死亡個案逾20萬宗　平均每18秒就有一人離世

環球政經 18:50 2020/06/29

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新冠疫情於今年年初於中國武漢爆發起來，短短5個多月傳遍全球逾220個國家和地區，累積死亡人數過50萬人，累計確診逾1,000萬人；本月疫情於全球不見好轉，平均每小時死亡人數達196人，即平均每18秒就有一人因新冠肺炎離世。

相關文章：美國單日確診突破4.7萬宗　11州暫停經濟重啟

根據《路透》報道，已知的第一宗死亡隔離出現在今年1月9日的中國武漢，截至本周一（29日）下午6時，全球死亡人數已累積超過50萬人，當中疫情最嚴重的是美國，累計確診逾254萬人，累計死亡近12.9萬人；其次是巴西，共計確診134.5萬人，死亡人數5.7萬；第三是俄羅斯，總確診64.1萬人，死亡人數錄得9,166人。

目前來看，包括中國、日本在內的大部分亞洲國家、以及歐洲的疫情已經基本受控，現時疫情重災區是美國、拉丁美洲，以及俄羅斯和印度，這四個國家的每日新增數字不斷上升。在疫情最嚴重的美國，上周五（26日）及上周六（27日）分別新增4.5萬及4.3萬宗確診，連續兩日確診人數突破4萬，包括德州、佛羅里達州在內的12個州已經暫停解封計劃。

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撰文 : 國際組

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