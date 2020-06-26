【疫市營商】企業反應踴躍　「遙距營商計劃」增撥10億元

政府早前推出「遙距營商計劃」，以資助企業採用資訊科技方案。創新科技署今日（ 26日）公布，由於企業反應非常踴躍，「防疫抗疫基金」將增撥10億元推行「遙距營商計劃」，以進一步支援企業採用資訊科技方案，在疫情期間繼續營運和提供服務。

該署發言人指，計劃由5月18日開始接受申請，截至前日（6月24日）下午6時，共收到超過14,500份企業資助申請，來自中小企的申請佔95%。現時計劃已處理1,194宗申請，批出1,094宗，總資助額超過4,400萬元。由於企業反應非常踴躍，政府將在原來的5億元撥款外，增撥10億元推行計劃，讓更多企業受惠。

計劃的評審準則包括建議項目與申請企業的業務是否相關、預算是否合理及合乎經濟原則、推行細節的複雜程度及是否切實可行、服務供應商的相關技術能力和經驗，以確保公帑用得其所。一般而言，申請企業所獲得的資助額都是在市場合理價格範圍內，足夠落實較經濟實惠及可較快實行，而又能達到同樣效果的資訊科技方案。

現時計劃的截止申請日期為10月31日。創新科技署表示，鑑於目前情況，計劃或會因應批出資助的進度及金額而需要提早截止申請，有關安排會在截止申請前大約兩個星期公布。企業如欲申請計劃資助，請盡早透過網上系統提交申請，詳情載於計劃網頁（u.hkpc.org/dbiz），查詢可聯絡計劃的秘書處（電話：2788 5070（辦公時間：星期一至五上午九時至下午六時，公眾假期除外）；電郵：dbiz@hkpc.org）。

受疫情影響，遙距工作或服務模式成為新趨勢，政府早前在「防疫抗疫基金」下推出「遙距營商計劃」，支援企業在疫情期間繼續營運和提供服務，計劃透過快速批核，資助企業採用資訊科技方案，開拓遙距業務。香港生產力促進局為計劃的秘書處。每個資訊科技方案連同僱員的培訓開支的資助額最高為10萬港元（相關培訓開支的資助上限為資訊科技方案開支的10%），而每間企業可獲最高30萬港元總額資助，進行為期最長6個月的資助項目。申請獲批後，企業可獲發放30%的資助金額。當項目完成及證明文件獲接納後，企業可獲發放餘下資助金額。

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