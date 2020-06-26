▲ 【英國疫情】沙灘逼爆「可恥相片」流出 當局：重大事件

歐洲受熱浪侵襲，英國人湧到沙灘消暑，重燃新冠肺炎疫情反彈的憂慮。由相片可見，英國南部海岸城市般尼茅夫的沙灘逼爆，民眾未有遵守社交距離措施；人潮漸退的時候，留下33噸垃圾。澳媒形容，民眾行為「可恥」（shameful）。

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般尼茅夫當局列為「重大事件」（major incident），意味可動用更多資源和警力控制場面。

▲ 沙灘人潮漸退的時候，留下33噸垃圾。澳媒形容，民眾行為「可恥」（shameful）。

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根據英國氣象局，英國在周四（25日）錄得攝氏33.3度，為英國今年最熱的一日；前一日氣溫為32.6度。大批民眾湧入沙灘消暑，多塞特郡（Dorset）的遊客多達120萬人次。

當局指，在多塞特郡首府般尼茅夫（Bournemouth），到處都是違例泊車，道路嚴重受阻，而且發生亂拋垃圾、醉酒鬥毆等缺乏公德心的事件，場面「令人震驚」。

屬保守黨的當地議員埃爾伍德（Tobias Ellwood）表示，違例泊車阻礙緊急車輛前進、沙灘已逼爆、兩個碼頭已頒布疏散令，已要求警長派出更多警力。

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般尼茅夫、基督城及普爾聯合議會（BCP Council）稱，般尼茅夫仍未準備好迎接如此麼多遊客，呼籲民眾不要前往當地。議會續指，已盡力提供服務，嘗試維護每個人的安全。

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，英國累計31萬人確診，超過4.3萬人死亡，為歐洲死亡人數最多的國家。

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記者：鄧燕君