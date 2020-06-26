  • 32°C
香港時間 : 2020626日 (五) 15:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】單日確診再創新高 專家批華府轉移視線

環球社會熱點 15:26 2020/06/26

分享：

美國周四（25日）全國單日新增確診數字再創新高，達39,972宗病例。

美國多個州分的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，當地時間周四（25日）全國單日新增確診數字再創新高，達39,972宗病例。美國總統特朗普仍以檢測數字自詡，並強調死亡率下降，遭專家駁斥。哈佛大學專家促請美國政府及時行動，阻止疫情蔓延。

據美國霍普金斯大學數據顯示，美國周四（25日）單日新增39,972宗病例，破了4月24日單日新增36,291宗病例的記錄，令累計病例達2,422,299宗，124,410人死亡。

【利物浦奪英超】球迷懶理疫情齊慶祝 專家警告恐有風險

歐洲一周確診數月內首次增加 世衛警告疫情反彈

美國總統特朗普屢次提到，美國確診個案數字高企因檢測數量龐大，又在Twitter強調縱然確診數字上升，但死亡率有下降趨勢。（“great testing while the number of deaths (mortality rate) goes way down.”）

Politico引述公共衛生專家意見指出特朗普的邏輯謬誤，死亡率下降因老年人多留在住所，新一批確診患者多以年輕人為主，故令死亡率數字下降。而特朗普強調這項數據，有轉移焦點、誤導大眾以為疫情已經緩和之嫌。報道指，第二波疫情的死亡率，最快要在7月數據才能反映。

【美國疫情】德州急煞停解封 住院患者一周飆升6成

韓媒：平壤缺糧3個月 北韓遭疫情及制裁雙重打擊

哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Ashish Jha）建議，政府應及時行動，才能避免如世界末日的境況（‘apocalyptic situation.’）。

記者：葉芷樺

相關文章

【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？
今日
【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？
【美國疫情】憂成西班牙流感翻版 專家解釋第二波疫情
2020/06/25
【美國疫情】憂成西班牙流感翻版 專家解釋第二波疫情
【美國疫情】若爆第二波疫情 分析料不會再全面封鎖
2020/06/25
【美國疫情】若爆第二波疫情 分析料不會再全面封鎖
【澳洲疫情】派兵一千為民檢測 小型貨車變流動檢測站
2020/06/25
【澳洲疫情】派兵一千為民檢測 小型貨車變流動檢測站
捱過二戰來最苦一役 法國巴黎鐵塔重開
今日
捱過二戰來最苦一役 法國巴黎鐵塔重開
傳染病 疫情 特朗普 哈佛大學 美國 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情反彈】蓋茨：美國抗疫遠遠做得不夠

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】V型反彈破紀錄 單日確診增至4.5萬
【美國疫情】V型反彈破紀錄 單日確診增至4.5萬
【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？
【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？
【美國疫情】CDC總監：病毒已令美國跪低
【美國疫情】CDC總監：病毒已令美國跪低
【中美貿易協議】庫德洛罕有大讚中國 中美關係急止蝕
【中美貿易協議】庫德洛罕有大讚中國 中美關係急止蝕
【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱
【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱
新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日 時間15:00）