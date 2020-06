【美國疫情】單日確診再創新高 專家批華府轉移視線

▲ 美國周四(25日)全國單日新增確診數字再創新高,達39,972宗病例。

美國多個州分的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情反彈,當地時間周四(25日)全國單日新增確診數字再創新高,達39,972宗病例。美國總統特朗普仍以檢測數字自詡,並強調死亡率下降,遭專家駁斥。哈佛大學專家促請美國政府及時行動,阻止疫情蔓延。

據美國霍普金斯大學數據顯示,美國周四(25日)單日新增39,972宗病例,破了4月24日單日新增36,291宗病例的記錄,令累計病例達2,422,299宗,124,410人死亡。

美國總統特朗普屢次提到,美國確診個案數字高企因檢測數量龐大,又在Twitter強調縱然確診數字上升,但死亡率有下降趨勢。(“great testing while the number of deaths (mortality rate) goes way down.”)

Politico引述公共衛生專家意見指出特朗普的邏輯謬誤,死亡率下降因老年人多留在住所,新一批確診患者多以年輕人為主,故令死亡率數字下降。而特朗普強調這項數據,有轉移焦點、誤導大眾以為疫情已經緩和之嫌。報道指,第二波疫情的死亡率,最快要在7月數據才能反映。

哈佛全球衛生研究所(Harvard Global Health Institute)總監賈阿(Ashish Jha)建議,政府應及時行動,才能避免如世界末日的境況(‘apocalyptic situation.’)。

記者:葉芷樺