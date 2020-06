【中印衝突】印度反華加劇 3000酒店拒接待中國人

▲ 中印邊境衝突加劇印度反華情緒,印度有酒店業協會表示,會内3,000間酒店都會拒絕接待中國旅客。

中國印度邊境爆發衝突後,兩國緊張關係升級,也令印度國内的反華情緒加劇。 印度國内發起抵制中國貨及手機應用程式的行動。印度德里酒店餐飲業東主協會(DHROA)更表示,業界因中印衝突對中國深感不滿,協會内3,000間酒店旅館都會拒絕接待來自中國的旅客。

印媒《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報道,印度因應新冠肺炎疫情,自3月開始封鎖全國,德里市内的酒店和旅館都未恢復營業,但DHROA周四(25日)宣布因應中印邊境衝突,該會決定拒絕接待中國旅客。

協會成員包括全市約3,000間經濟型酒店和賓館,共提供7.5萬間客房。該協會指,這些酒店旅館都會遵守協會指引,拒絕為中國旅客提供住宿。

協會秘書長古普塔(Mahendra Gupta)更表示:

中國對印度的行徑令德里酒店業商人普遍感到憤怒。

(The way China is behaving with India, there is a lot of anger among hotel businessmen in Delhi. )

他又指出,協會内的酒店會同時罷用中國貨,以響應印度全國貿易商總會(CAIT)有關抵制中國商品的呼籲。

中印衝突觸發印度的反華情緒高漲,印度政府早前宣布擱置3項與中國公司簽署的協議,涉及投資總額逾500億盧比(約50.8億港元)。

另外,中印邊境衝突5月開始升溫時,印度有企業製作名為「移除中國Apps」(Remove China Apps)的手機應用程式,在Google Play Store累積下載次數逾5百萬次,但其後遭下架。

