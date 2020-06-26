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【中印衝突】印度反華加劇 3000酒店拒接待中國人

環球社會熱點 15:31 2020/06/26

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中印邊境衝突加劇印度反華情緒，印度有酒店業協會表示，會内3,000間酒店都會拒絕接待中國旅客。

中國印度邊境爆發衝突後，兩國緊張關係升級，也令印度國内的反華情緒加劇。 印度國内發起抵制中國貨及手機應用程式的行動。印度德里酒店餐飲業東主協會(DHROA)更表示，業界因中印衝突對中國深感不滿，協會内3,000間酒店旅館都會拒絕接待來自中國的旅客。

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印媒《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，印度因應新冠肺炎疫情，自3月開始封鎖全國，德里市内的酒店和旅館都未恢復營業，但DHROA周四（25日）宣布因應中印邊境衝突，該會決定拒絕接待中國旅客。

協會成員包括全市約3,000間經濟型酒店和賓館，共提供7.5萬間客房。該協會指，這些酒店旅館都會遵守協會指引，拒絕為中國旅客提供住宿。

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協會秘書長古普塔（Mahendra Gupta）更表示：

中國對印度的行徑令德里酒店業商人普遍感到憤怒。

（The way China is behaving with India, there is a lot of anger among hotel businessmen in Delhi. ）

他又指出，協會内的酒店會同時罷用中國貨，以響應印度全國貿易商總會（CAIT）有關抵制中國商品的呼籲。

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中印衝突觸發印度的反華情緒高漲，印度政府早前宣布擱置3項與中國公司簽署的協議，涉及投資總額逾500億盧比（約50.8億港元）。

另外，中印邊境衝突5月開始升溫時，印度有企業製作名為「移除中國Apps」（Remove China Apps）的手機應用程式，在Google Play Store累積下載次數逾5百萬次，但其後遭下架。

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責任編輯：何穎兒

外交 地緣政治 軍事衝突 中印關係 德里 中國 酒店行業 印度

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