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【新股IPO】康基醫療、海吉亞追揸沽攻略　投資界：康基無貨者掛牌升逾五成不宜高追

金融經濟 18:50 2020/06/26

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康基醫療及海吉亞於6月29日上市。

醫療板塊新股繼續火熱，康基醫療 （新上市編號：09997） 及內地腫瘤醫療集團海吉亞醫療  （新上市編號：06078） 合共錄得逾70萬人認購，中籤率僅分別錄得8.8%及9%。投資界料，康基醫療首日升幅高達7成，若沒有「貨」的投資者可以考慮股價低於5成時買入。

信誠證券聯席董事張智威表示，投資者視康基醫療為「沛嘉2.0」，他預計康基醫療首日升幅與沛嘉醫療 （09996） 相約，升幅達6至7成。他表示，沒有中籤的投資者可以考慮於股價升幅少於5成或以下買入。

海吉亞方面，他指，海吉亞同樣火熱，預計股價最少升約3成，建議沒有中籤的投資者可以於股價升2成或以下買入。

另外，東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，雖然受惠於第二波疫情，現時整個醫療板塊表現示俗，但若新上市的醫療股升幅超過5成則沒必要高追。他認為，升勢不會持續長時間，建議投資者首日便沽出。

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香港股票 孖展 康基醫療（09997） IPO 海吉亞醫療（06078）

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