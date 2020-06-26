真監控？　「TikTok」被爆存取用戶剪貼簿內容

「TikTok」（海外版）及「抖音」（中國版）甚受用戶歡迎，不過就面臨私隱安全的爭議。早前更被指控涉嫌收集13歲以下兒童個人資料，兒童隱私保護組織已向美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴TikTok。有人就發現，使用iPhone打字時，「TikTok」會存取內容。

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Emojipedia創辦人Jeremy Burge日前在Twitter上表示，自己使用iPhone時，發現「TikTok」會存取其輸入內容。在片中所見，其一邊用螢幕鍵盤打字時，手機彈出「TikTok pasted from Instagram」的字眼，這亦意味TikTok可以存取用戶在程式以外的剪貼內容。Jeremy Burge又發文指， iOS 14系統通知有關存取剪貼簿內容的通知。「TikTok會在用戶每打一至三個字時，就會存取內容。」（Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes.）

此帖文一出，隋即引起討論，有不少人都擔心自己的私隱有機會因而外洩。不過，也有網民認為，此舉屬於正常存取，指一般程式都會複製用戶的剪貼簿內容。

據英國電訊報 (Telegraph) 報道，「TikTok」就回應指，會推出修正版，又指已向App Store提交更新；公司也承認該項問題的存在，但就解釋這是用作識別垃圾信息。

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