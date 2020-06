真監控？　「TikTok」被爆存取用戶剪貼簿內容

「TikTok」(海外版)及「抖音」(中國版)甚受用戶歡迎,不過就面臨私隱安全的爭議。早前更被指控涉嫌收集13歲以下兒童個人資料,兒童隱私保護組織已向美國聯邦貿易委員會(FTC)起訴TikTok。有人就發現,使用iPhone打字時,「TikTok」會存取內容。

其他文章:美國人也愛抖音?本季用戶消費勝YouTube、Disney+

Emojipedia創辦人Jeremy Burge日前在Twitter上表示,自己使用iPhone時,發現「TikTok」會存取其輸入內容。在片中所見,其一邊用螢幕鍵盤打字時,手機彈出「TikTok pasted from Instagram」的字眼,這亦意味TikTok可以存取用戶在程式以外的剪貼內容。Jeremy Burge又發文指, iOS 14系統通知有關存取剪貼簿內容的通知。「TikTok會在用戶每打一至三個字時,就會存取內容。」(Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes.)

此帖文一出,隋即引起討論,有不少人都擔心自己的私隱有機會因而外洩。不過,也有網民認為,此舉屬於正常存取,指一般程式都會複製用戶的剪貼簿內容。

據英國電訊報 (Telegraph) 報道,「TikTok」就回應指,會推出修正版,又指已向App Store提交更新;公司也承認該項問題的存在,但就解釋這是用作識別垃圾信息。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!