▲ 【利物浦奪英超】球迷懶理疫情齊慶祝 專家警告恐有風險

英超球會利物浦首奪英超冠軍,為利物浦事隔30年再贏得英格蘭頂級聯賽冠軍。在新冠肺炎疫情,大批利物浦球迷沒有保持社交距離,聚集在晏菲路球場外慶祝。英格蘭地區衞生總監惠蒂警告,若不保持社交距離,會令確診數字再上升。

車路士以2:1擊敗曼城,令利物浦確定奪得首個英超冠軍。雖然大利物浦都會區郡長羅申倫(Steve Rotheram)此前已呼籲,利物浦球迷應留在家中慶祝,但仍有數以千計的利物浦球迷去到晏菲路球場外慶祝。

大批球迷在球場外大放煙花,揮舞著利物浦球會會旗,球迷間不時互相擁抱,又一同喝啤酒。

在球迷聚集慶祝的數小時前,英格蘭地區衞生總監惠蒂(Chris Whitty)才呼籲民眾繼續保持社交距離。

惠蒂指:

「在大家的共同努力下,新冠肺炎的新增個案有所下降,但仍在傳播當中。如果我們不遵循保持社交距離的指弔,確診數字會再上升。」

(COVID-19 has gone down due to the efforts of everyone but is still in general circulation. If we do not follow social distancing guidance then cases will rise again. )

此前,利物浦市長祖爾安達臣(Joe Anderson)曾呼籲英超應腰斬今季賽事,因即使閉門作賽,若利物浦奪冠,仍會有大量球迷聚集於晏菲路球場外慶視。

利物浦球會當時發表聲明回應指,對市長的言論感到失望,又強調沒有證據顯示,球迷會因為利物浦奪冠而違反居家令。

責任編輯:楊心悅