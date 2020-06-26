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【利物浦奪英超】球迷懶理疫情齊慶祝 專家警告恐有風險

環球社會熱點 14:07 2020/06/26

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【利物浦奪英超】球迷懶理疫情齊慶祝 專家警告恐有風險

英超球會利物浦首奪英超冠軍，為利物浦事隔30年再贏得英格蘭頂級聯賽冠軍。在新冠肺炎疫情，大批利物浦球迷沒有保持社交距離，聚集在晏菲路球場外慶祝。英格蘭地區衞生總監惠蒂警告，若不保持社交距離，會令確診數字再上升。

車路士以2:1擊敗曼城，令利物浦確定奪得首個英超冠軍。雖然大利物浦都會區郡長羅申倫（Steve Rotheram）此前已呼籲，利物浦球迷應留在家中慶祝，但仍有數以千計的利物浦球迷去到晏菲路球場外慶祝。

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大批球迷在球場外大放煙花，揮舞著利物浦球會會旗，球迷間不時互相擁抱，又一同喝啤酒。

在球迷聚集慶祝的數小時前，英格蘭地區衞生總監惠蒂（Chris Whitty）才呼籲民眾繼續保持社交距離。

惠蒂指：

「在大家的共同努力下，新冠肺炎的新增個案有所下降，但仍在傳播當中。如果我們不遵循保持社交距離的指弔，確診數字會再上升。」

（COVID-19 has gone down due to the efforts of everyone but is still in general circulation. If we do not follow social distancing guidance then cases will rise again. ）

歐洲一周確診數月內首次增加 世衛警告疫情反彈

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此前，利物浦市長祖爾安達臣（Joe Anderson）曾呼籲英超應腰斬今季賽事，因即使閉門作賽，若利物浦奪冠，仍會有大量球迷聚集於晏菲路球場外慶視。

利物浦球會當時發表聲明回應指，對市長的言論感到失望，又強調沒有證據顯示，球迷會因為利物浦奪冠而違反居家令。

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責任編輯：楊心悅

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