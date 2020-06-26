  • 32°C
香港時間 : 2020626日 (五) 14:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港自治法】原可一早通過 議員臨時代特朗普阻撓

環球政治 14:20 2020/06/26

分享：

【香港自治法】原可一早通過 參議員克拉默調轉槍頭 代白宮阻撓

美國參議院通過「香港自治法案」，進一步激化中美就香港角力。香港自治法內容牽涉國際金融層面，潛在制裁對象包括國際大型銀行，拿捏不當的話隨時損害美國自身利益，為特朗普政府再添考驗。香港自治法原本有望上周獲美國參議院通過，但卻遭到有份推動法案議員突然阻撓，他承認，自己是為特朗普政府辦事。

美國網媒Politico報道，共和黨北達科他州參議員克拉默（Kevin Cramer），上周阻撓參議院迅速通過香港自治法。克拉默6月初有份聯署推動香港自治法，惟他2周之後卻突然調轉槍頭，阻止法案闖關。

克拉默表示，自己是為特朗普政府而阻撓香港自治法。克拉默指，白宮與美國國務院在參議院準備口頭快速表決前半個小時，對香港自治法條文提出了一系列技術修訂，而他希望法案能夠照顧特朗普政府的擔憂。

【香港自治法】特朗普出手減辣 美國參議院通過

【港區國安法】聯合國前人權專員 促設特使監察香港

參議院周四（25日）通過修訂版本香港自治法，內容提高了銀行受到制裁門檻，規定只會在中方官員已經受到制裁後，銀行再與相關官員交易才會連帶受到制裁。

克拉默阻撓香港自治法事件反映，美國國會對華鷹派推動特朗普放手與中國一搏之難。特朗普一直希望以中美貿易協議為重，設法避免談論香港議題。

特朗普去年遲遲才肯簽署國會通過香港人權與民主法案，今年宣佈「啟動撤銷香港特別待遇程序」後未有行動，都顯示他並不熱衷於以香港作為中美博弈籌碼，挑戰中國主權底線。香港自治法就算最終通過生效，制裁執行機會也相對微。

【香港自治法內容】針對銀行 滙豐渣打會否受制裁？

【中美角力】美國制裁20中國企業 美企也中招

【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？

【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱

【中美角力】日本安保戰略大變 棄美國投中國？想多了

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之

相關文章

【香港自治法】特朗普出手減辣 美國參議院通過
今日
【香港自治法】特朗普出手減辣 美國參議院通過
【香港自治法內容】針對銀行 滙豐渣打會否受制裁？
今日
【香港自治法內容】針對銀行 滙豐渣打會否受制裁？
【港區國安法】聯合國前人權專員 促設特使監察香港
今日
【港區國安法】聯合國前人權專員 促設特使監察香港
【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？
今日
【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？
【中美角力】美國制裁20間華企 美企也中招
2020/06/25
【中美角力】美國制裁20間華企 美企也中招
外交 地緣政治 一國兩制 中美關係 香港 港區國安法 中國 美國 特朗普 中美貿易協議

上一篇文章

【中印衝突】印度反華加劇 3000酒店拒接待中國人

下一篇文章

【利物浦奪英超】球迷懶理疫情齊慶祝 專家警告恐有風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】CDC總監：病毒已令美國跪低
【美國疫情】CDC總監：病毒已令美國跪低
【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱
【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱
【美國疫情】V型反彈破紀錄 單日確診增至4.5萬
【美國疫情】V型反彈破紀錄 單日確診增至4.5萬
新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日 時間14:00）
【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？
【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？
【中美貿易協議】庫德洛罕有大讚中國 中美關係急止蝕
【中美貿易協議】庫德洛罕有大讚中國 中美關係急止蝕