【香港自治法】原可一早通過 議員臨時代特朗普阻撓

▲ 【香港自治法】原可一早通過 參議員克拉默調轉槍頭 代白宮阻撓

美國參議院通過「香港自治法案」，進一步激化中美就香港角力。香港自治法內容牽涉國際金融層面，潛在制裁對象包括國際大型銀行，拿捏不當的話隨時損害美國自身利益，為特朗普政府再添考驗。香港自治法原本有望上周獲美國參議院通過，但卻遭到有份推動法案議員突然阻撓，他承認，自己是為特朗普政府辦事。

美國網媒Politico報道，共和黨北達科他州參議員克拉默（Kevin Cramer），上周阻撓參議院迅速通過香港自治法。克拉默6月初有份聯署推動香港自治法，惟他2周之後卻突然調轉槍頭，阻止法案闖關。

克拉默表示，自己是為特朗普政府而阻撓香港自治法。克拉默指，白宮與美國國務院在參議院準備口頭快速表決前半個小時，對香港自治法條文提出了一系列技術修訂，而他希望法案能夠照顧特朗普政府的擔憂。

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參議院周四（25日）通過修訂版本香港自治法，內容提高了銀行受到制裁門檻，規定只會在中方官員已經受到制裁後，銀行再與相關官員交易才會連帶受到制裁。

克拉默阻撓香港自治法事件反映，美國國會對華鷹派推動特朗普放手與中國一搏之難。特朗普一直希望以中美貿易協議為重，設法避免談論香港議題。

特朗普去年遲遲才肯簽署國會通過香港人權與民主法案，今年宣佈「啟動撤銷香港特別待遇程序」後未有行動，都顯示他並不熱衷於以香港作為中美博弈籌碼，挑戰中國主權底線。香港自治法就算最終通過生效，制裁執行機會也相對微。

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責任編輯：方圓之