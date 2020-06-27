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邊隻基金逆市爆升3成？　華爾街投資機構成績表出爐！

環球政經 22:41 2020/06/27

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2020年上半年在疫情爆發之下過去，美股單季大跌20%，創下史上最差季度表現，但隨著美國聯儲局3月底啟動無限量化寬鬆，美股觸底反彈，收復超過3分之2跌勢，但各大頂尖投資機構似乎沒有搭上順風車，其中量化基金AQR資本管理公司（AQR Capital Management）旗下19隻基金，便有18隻都仍然虧損。

盤點各大機構成績：

  • 文藝復興科技（Renaissance Technologies）

西蒙斯（Jim Simons）旗下的文藝復興科技是全球最受矚目的投資機構之一，但一場疫情席捲全球，文藝復興科技也未能倖免。該公司的旗艦基金Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund（RIDA ）由今年至6月第一個星期，虧損 20.7%。

  • 巴郡（Berkshire Hathaway）

據Gurufocus統計，巴菲特的股票組合已經大幅反彈。根據一季度披露的持倉報告和此後披露的股票交易信息，目前巴菲特的持倉市值爲2189億美元，較一季度末的1775億美元反彈400多億美元，其中第一大重倉股蘋果是最大功臣，貢獻約一半的反彈。

  • AQR資本管理（AQR Capital Management）

基金舵手亞斯尼斯（Cliff Asness）是橋水基金達里奧之外風險平價策略（Risk Parity）的另一代言人，但年初至6月中旬，旗下在美國發行的19隻股票基金，只有一隻錄正回報，但亦僅得1.09%回報，其餘18隻處於虧損狀態。

  • 水資產（H2O asset management）

H2O asset management今年以來，旗下僅一隻基金錄得正回報，截至6月中，投資債券和貨幣的旗艦基金 Allegro 更虧損超過40%。

  • 潘興廣場（Pershing Square）

美國對沖基金大亨艾克曼（William Ackman）３月以2700萬美元信用違約互換交易(CDS)做空避險，並大賺26億美元獲利出場，成為市場最亮眼的表現之一。截至6月23日，旗下旗艦基金收益率高達28.7%！而在這26 億美元獲利當中，15億美元用來重新入市，買入近來大跌的餐飲股。

 

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