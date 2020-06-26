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GNC申請破產後爆升逾7成　又關「Robinhood」事？

環球政經 19:54 2020/06/26

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繼租車公司Hertz在上月申請破產，股價暴漲近10倍後，知名保健食品商GNC股價亦在申請破產一天後，錄得數周以來最大升幅，周四（25日）一度暴漲超過7成！與Hertz一樣，GNC也是美國網路證券商「Robinhood」股民心中，最受歡迎的一隻股票。「Robinhood」用戶較為年輕，分析認為，新手投資者不了解公司破產運作方式，正是導致這些公司近日股價反彈的原因。

相關文章：【GNC破產】美保健食品商GNC申請破產保護　擬關閉全球逾千家門店

以往上市公司破產通常會給股民帶來巨大經濟風險，但現時情況反映散戶或認為破產公司的股票很便宜，存在帶來巨大收益的可能性，因此當公司申請破產、向美國證券交易委員會提交報告，反而成了很多散戶的買入信號。百貨巨頭JC．Penney、頁岩油企Whiting Petroleum、及Chesapeake Energy等多間申請破產的公司，近期股價均暴漲一倍以上。

散戶爭相買入著名公司的股票，卻沒有意識到小股東的權益在破產程序中，其實很難獲得保護。美國法律規定下，股東一般是在破產程序中，最後得到賠償的人，而且只有在債權人和重要持份者索償後，才可能輪到他們。

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