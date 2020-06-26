「羅賓漢狂熱」助股市反彈？　巴克萊：大多數散戶在拋售

近來大量資金湧入美國網路證券商「Robinhood」，投資氣氛相當熾熱，剛巧美國股市從3月低點大反彈，因此外界將此歸咎於「Robinhood」用戶的非理性投機活動。然而，投資別樂觀得太早，巴克萊（Barclays）指出，在新冠疫情引發的市場動盪期間，大多數散戶實際上在拋售股票。

巴克萊指出，雖然散戶是美國最大的一類投資者，佔投資者總數的37%，而「Robinhood」只是其中的一小部。「Robinhood」用戶以年輕人居多，平均年齡為31歲，但其他散戶根本沒有他們那樣樂觀。多間著名券商平台顯示，自2月份以來，市場仍然遭到持續不斷的拋售。

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嘉信理財（Charles Schwab）在2月至5月錄得客戶淨資產拋售，衡量客戶活動的TD Ameritrade投資者信心指數（investor mobility index）一直處於低位。美國個人投資者協會（American Association of Individual Investors）一項調查亦指出，投資者仍顯示出悲觀情緒。

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巴克萊指出，「 Robinhood」的用戶比典型的散戶，更傾向於所謂的低價股，近日多間公司申請破產後股價爆升，或者更多是出於機會主義，而不是反映市場結構的變化。 的確， 「Robinhood」散戶從一些在疫情期間反彈的股票中獲利，比如航空公司和郵輪公司等，在低價股和破產公司等小市場上引起轟動，但在整個市場上卻沒有。華爾街投資機構警告，市場可能會再次跌至3月份低點。

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